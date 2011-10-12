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Niet meer leverbaar
AJ3540/12
Wekkerradio met groot scherm
Een praktische wekkerradio met zeer groot goed leesbaar scherm en met twee onafhankelijke wekalarms - één voor u en één voor uw partner. Word wakker met de radio of met de zoemer om op tijd aan de dag te beginnen.
Groot scherm
Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.
FM/MW (AM)-stereotuner
Wakker worden met het geluid van uw favoriete radiozender of een zoemer. U hoeft alleen maar het alarm in te stellen op uw Philips-klokradio om gewekt te worden met de laatst beluisterde radiozender. Ook kunt u kiezen voor een zoemeralarm. Als het wektijdstip wordt bereikt, schakelt uw Philips-klokradio automatisch de radiozender in of wordt het zoemeralarm geactiveerd.
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3.5
van 5
28
Reviews & awards
KeesO
12/10/2011
Nederland
Dit product voldoet volledig aan onze eisen!
De wekker heeft een duidelijk display, wat ook goed te lezen is voor mensen met slechte ogen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3540 Klokradio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3540 Klokradio
johnboy1968
10/10/2011
Nederland
dit product doet wat het moet doen
deze klokradio is een van de beste die ik ooit heb gehad is makkelijk in te stellen alleen het knopje om het alarm uit te zetten had wel iets groter mogen zijn. maar verder een erg goed product
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3540 Klokradio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3540 Klokradio
marie59
09/10/2011
Nederland
functioneel apparaat
Een zeer handige en goed afleesbare wekkerradio.Zeer makkelijk instelbaar . Een fijn apparaat.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3540 Klokradio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3540 Klokradio