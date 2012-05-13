Niet duur, toch heel wat doordachte extra's (zie 'voordelen'). Wat niet in de brochure staat: de snoozetijd is instelbaar #5, 10, 15, 20, 25 of 30 minuten#. Wat bovendien ook niet in de gebruiksaanwijzing staat: na de eerste keer stoppen van het weksignaal met de snoozeknop, wordt als die knop wordt ingedrukt de resterende tijd tot het volgende weksignaal gegegeven. Vooral handig als de snoozetijd wat langer is ingesteld. Gentle wake geldt alleen voor wekken met weksignaal, niet voor wekken met radio #geldt trouwens voor alle wekkerradio's voor zover ik weet#. De snelheid waarmee het volume oploopt is niet te snel. Maximum volume lijkt wat aan de lage kant #maar we hebben hem nog niet heel lang laten doorwekken#. Het weksignaal lijkt met een soort lichte tik te beginnen, dat is niet heel prettig maar ook niet ernstig vervelend. Voor wie nog wat extra's wil: de AJ3570 is de luxe versie van deze AJ3500. Geluidkwaliteit van de radio is niet geweldig maar redelijk, gezien de prijs en bij gebruik als wekker. Voor dit geld een zeer concurrerend product!