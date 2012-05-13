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Niet meer leverbaar

Klokradio

AJ3500/12

3.8

| (21) Reviews & awards

Wekkerradio met groot scherm

Begin de dag luid en duidelijk dankzij het grote LED-display. De tijd wordt automatisch ingesteld wanneer u deze wekkerradio aansluit op het stopcontact en dankzij de reservebatterij gaat het alarm ook af als de wekker niet op het lichtnet is aangesloten. Laat u naar keuze wekken door een zoemer of radiozender.

Bekijk alle voordelen

Wekkerradio met groot scherm

  • Groot scherm

  • Analoge FM/MW-tuner

  • Tweevoudig alarm

  • Back-up voor tijd en alarm

Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken

Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.

Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake

Begin de dag goed door voorzichtig wakker te worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. Normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden gewekt door uw favoriete muziek of radiozender of door het zoemeralarm. Het alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam wakker wordt.

Groot scherm voor duidelijke weergave

Dankzij het grote scherm is de inhoud van het scherm zeer goed leesbaar. Vanaf nu kunt u de tijd en het alarm gemakkelijk lezen, zelfs van een afstand. Dit apparaat is ideaal voor oudere personen of visueel gehandicapten.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

21

Reviews & awards

13/05/2012

Nederland

Nederland

Prima apparaat met veel doordachte extra's

Niet duur, toch heel wat doordachte extra's (zie 'voordelen'). Wat niet in de brochure staat: de snoozetijd is instelbaar #5, 10, 15, 20, 25 of 30 minuten#. Wat bovendien ook niet in de gebruiksaanwijzing staat: na de eerste keer stoppen van het weksignaal met de snoozeknop, wordt als die knop wordt ingedrukt de resterende tijd tot het volgende weksignaal gegegeven. Vooral handig als de snoozetijd wat langer is ingesteld. Gentle wake geldt alleen voor wekken met weksignaal, niet voor wekken met radio #geldt trouwens voor alle wekkerradio's voor zover ik weet#. De snelheid waarmee het volume oploopt is niet te snel. Maximum volume lijkt wat aan de lage kant #maar we hebben hem nog niet heel lang laten doorwekken#. Het weksignaal lijkt met een soort lichte tik te beginnen, dat is niet heel prettig maar ook niet ernstig vervelend. Voor wie nog wat extra's wil: de AJ3570 is de luxe versie van deze AJ3500. Geluidkwaliteit van de radio is niet geweldig maar redelijk, gezien de prijs en bij gebruik als wekker. Voor dit geld een zeer concurrerend product!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3500 Klokradio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3500 Klokradio

13/05/2012

Nederland

Nederland

Prima apparaat met veel doordachte extra's

Niet duur, toch heel wat doordachte extra's (zie 'voordelen'). Wat niet in de brochure staat: de snoozetijd is instelbaar #5, 10, 15, 20, 25 of 30 minuten#. Wat bovendien ook niet in de gebruiksaanwijzing staat: na de eerste keer stoppen van het weksignaal met de snoozeknop, wordt als die knop wordt ingedrukt de resterende tijd tot het volgende weksignaal gegegeven. Vooral handig als de snoozetijd wat langer is ingesteld. Gentle wake geldt alleen voor wekken met weksignaal, niet voor wekken met radio #geldt trouwens voor alle wekkerradio's voor zover ik weet#. De snelheid waarmee het volume oploopt is niet te snel. Maximum volume lijkt wat aan de lage kant #maar we hebben hem nog niet heel lang laten doorwekken#. Het weksignaal lijkt met een soort lichte tik te beginnen, dat is niet heel prettig maar ook niet ernstig vervelend. Voor wie nog wat extra's wil: de AJ3570 is de luxe versie van deze AJ3500. Geluidkwaliteit van de radio is niet geweldig maar redelijk, gezien de prijs en bij gebruik als wekker. Voor dit geld een zeer concurrerend product!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3500 Klokradio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3500 Klokradio

25/01/2012

Nederland

Nederland

aanrader

Prima wekker met groot voordeel dat 's nachts de tijd goed te lezen is.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3500 Klokradio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3500 Klokradio

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