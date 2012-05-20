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Niet meer leverbaar
AJ3270D/12
Word wakker met iPod/iPhone-muziek
De dag begint goed met uw favoriete muziek op uw iPod/iPhone. Op deze compacte klok kunt u muziek op de nieuwste iPod/iPhone-modellen afspelen en de speler opladen, zelfs zonder het hoesje te verwijderen. U kunt natuurlijk ook gewoon wakker worden met de radio of zoemer.
met 30-pins aansluiting
voor iPod/iPhone
FM, tweevoudig alarm
2W
Wanneer de stroom uitvalt, onthoudt deze slimme klok de tijd en uw instellingen. Het door u ingestelde alarm blijft actief door een vooraf geïnstalleerde batterij, zelfs wanneer het display niet werkt. Wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld hoeft u de klok niet opnieuw in te stellen. Maar zelfs zonder stroom levert de batterij voldoende energie om het ingestelde alarm af te laten gaan, zodat u zich nooit meer zult verslapen.
U kunt de speeltijd van de Philips-radio eenvoudig regelen door het gewenste aantal minuten in te stellen op de digitale timer. De tijd telt automatisch terug en de radio wordt aan het eind van de sessie uitgeschakeld.
2.3
van 5
58
Reviews & awards
Arrow54
20/05/2012
Nederland
Uitstekend
Een strak vormgegeven klokradio. Prima geluidskwaliteit. Grote, heldere cijfers in een rustige kleur. Handige koppeling met externe geluidsdrager.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone
snoopyplouf59
16/07/2012
France
le top de la simplicite d'utilisation
simplicité d'utilisation, excellent son, compact on peut meme utiliser l'iphone avec sa coque de protection Tiens peu de place idéal pour emmener en voyage la qualité philips!
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Deze review is gemaakt voor AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone
laurina68
05/11/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Prima product
Het is een mooi geluid en een prettige klok. Het enige vervelende is dat wij niet goed de zenders kunnen vinden om in testellen. Is een beetje lastig zoeken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone