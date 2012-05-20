Iedere IPhone bezitter moet hem hebben ! Een (bijna) perfect product. De zenders instellen--een makkie ! De wektijd, of de dubbele wektijd instellen ook een makkie, het dimbare display is goed leesbaar, kortom een verschrikkelijk mooi apparaat. Echter ben ik er nog niet achter hoe ik het volume van het weksignaal kan aanpassen !!! Ik heb de gebruiksaanwijzing al diverse malen doorgelezen, maar niets ! Op diverse forums heb ik een oproep geplaatst, echter zonder resultaat ! Wie helpt ? Ter info: Dit zal wel te wijten zijn aan mijzelf, en niet aan de makers of ontwerpers van dit product..het zal wel heel simpel zijn en ik zal het wel over het hoofd zien ;-0)