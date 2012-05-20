ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Productfoto voorkant
  • Foto van product in gebruik
  • Primaire afbeelding
  • Productfoto voorkant
  • Foto van product in gebruik
  • Primaire afbeelding

Niet meer leverbaar

Klokradio voor iPod/iPhone

AJ3270D/12

2.3

| (58) Reviews & awards

Word wakker met iPod/iPhone-muziek

De dag begint goed met uw favoriete muziek op uw iPod/iPhone. Op deze compacte klok kunt u muziek op de nieuwste iPod/iPhone-modellen afspelen en de speler opladen, zelfs zonder het hoesje te verwijderen. U kunt natuurlijk ook gewoon wakker worden met de radio of zoemer.

Bekijk alle voordelen

Word wakker met iPod/iPhone-muziek

  • met 30-pins aansluiting

  • voor iPod/iPhone

  • FM, tweevoudig alarm

  • 2W

Back-up voor tijd en alarm zodat u zich nooit meer verslaapt, zelfs als de stroom uitvalt

Wanneer de stroom uitvalt, onthoudt deze slimme klok de tijd en uw instellingen. Het door u ingestelde alarm blijft actief door een vooraf geïnstalleerde batterij, zelfs wanneer het display niet werkt. Wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld hoeft u de klok niet opnieuw in te stellen. Maar zelfs zonder stroom levert de batterij voldoende energie om het ingestelde alarm af te laten gaan, zodat u zich nooit meer zult verslapen.

Wakker worden met de muziek op uw iPod of iPhone, of een radiozender

Instelbare helderheid van het scherm voor extra comfort

Instelbare helderheid van het scherm voor extra comfort

U kunt de speeltijd van de Philips-radio eenvoudig regelen door het gewenste aantal minuten in te stellen op de digitale timer. De tijd telt automatisch terug en de radio wordt aan het eind van de sessie uitgeschakeld.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

2.3

van 5

58

Reviews & awards

20/05/2012

Nederland

Nederland

Uitstekend

Een strak vormgegeven klokradio. Prima geluidskwaliteit. Grote, heldere cijfers in een rustige kleur. Handige koppeling met externe geluidsdrager.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone

16/07/2012

France

France

le top de la simplicite d'utilisation

simplicité d'utilisation, excellent son, compact on peut meme utiliser l'iphone avec sa coque de protection Tiens peu de place idéal pour emmener en voyage la qualité philips!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone

05/11/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima product

Het is een mooi geluid en een prettige klok. Het enige vervelende is dat wij niet goed de zenders kunnen vinden om in testellen. Is een beetje lastig zoeken.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.