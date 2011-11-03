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Niet meer leverbaar

Klokradio

AJ3226/12

2.8

| (16) Reviews & awards

Begin uw dag op uw eigen manier!

Deze mooi ontworpen Philips-klokradio met tweevoudig alarm laat u kiezen uit een radio of een vriendelijke wektoon. Met de handige meegeleverde kabel sluit u hem eenvoudig aan op uw draagbare muzieksysteem, zodat u ook in bed naar uw favoriete muziek kunt luisteren.

Bekijk alle voordelen

Wekken door radio of zoemer

Begin uw dag op uw eigen manier!

  • Analoge FM/MW-tuner

  • Tweevoudig alarm

  • Back-up voor tijd en alarm

  • Ingebouwde AUDIO IN-kabel

Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer

Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer

Wakker worden met het geluid van uw favoriete radiozender of een zoemer. U hoeft alleen maar het alarm in te stellen op uw Philips-klokradio om gewekt te worden met de laatst beluisterde radiozender. Ook kunt u kiezen voor een zoemeralarm. Als het wektijdstip wordt bereikt, schakelt uw Philips-klokradio automatisch de radiozender in of wordt het zoemeralarm geactiveerd.

Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken

Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.

Alarmherhaling met snoozetijd

Alarmherhaling met snoozetijd

Dankzij de functie voor alarmherhaling (snooze) van de Philips klokradio hoeft u nooit meer bang te zijn dat u zich verslaapt. Als u nog even wilt dommelen wanneer de wekker gaat, drukt u gewoon één keer op de knop Alarm herhalen en draait u zich nog eens om. Negen minuten later gaat de wekker opnieuw. U kunt de knop Alarm herhalen zo vaak gebruiken als u maar wilt. De wekker blijft om de negen minuten gaan tot u deze echt uitschakelt.

Technische specificaties

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Recensies

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2.8

van 5

16

Reviews & awards

03/11/2011

Nederland

Nederland

goede kwaliteit.

Ik heb een klok radio gekocht van het merk philips en ben daar zeer tevrede over. Hij is gemakkelijk instelbaar en werkt perfeckt ik verslaap mij nooit meer,met deze wekker radio is echt een aanrader voor mensen die op tijd hun bed uit moeten. ik verslaap mij nooit meer..............

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3226 Klokradio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3226 Klokradio

11/07/2019

France

France

2019 et toujours en bon fonctionnement (déjà 7 ans)

produit pour ma part encore en bon état, il commence juste à faiblir au niveau du volume du buzzer, et le bouton pour régler l'heure (en moins) et plus sensible qu'avant. Jamais eu de clignotement

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3226 Radio-réveil

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3226 Radio-réveil

02/12/2013

België

België

Stijlvol en handig in gebruik

Mooi design en zeer handig in gebruik. Gemakkelijk met 2 wekkers die gezet kunnen worden. Eentje voor tijdens de week en eentje voor het weekend. Zo moet ik mijn wekker niet telkens opnieuw instellen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3226 Klokradio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3226 Klokradio

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