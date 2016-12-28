Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
AJ3200/12
Begin uw dag met de FM-radio en een opgeladen smartphone
Met de klokradio AJ3200 van Philips laadt u uw iPhone of Android-telefoon op terwijl u slaapt. Plaats uw telefoon in de flexibele houder en word wakker met uw favoriete radiozender en een volledig opgeladen telefoon.
Universeel oplaadbaar
Digitale FM-tuner
Dubbel alarm
Back-up voor tijd en alarm
Nooit meer rommelige kabels op uw nachtkastje. Deze klokradio wordt geleverd met drie verwisselbare houders voor het opladen van uw iPhone, Android- of andere smartphone. Gebruik een Apple Lightning- of een 30-pins oplaadsnoer met de juiste houder voor uw iPhone en/of de meegeleverde micro-USB-houder voor Android- en andere smartphones. Plaats uw smartphone zodra de kabel en de houder zijn aangesloten en start onmiddellijk met opladen. De kabels worden keurig verborgen.
Wakker worden met het geluid van uw favoriete radiozender of een zoemer. U hoeft alleen maar het alarm in te stellen op uw Philips-klokradio om gewekt te worden met de laatst beluisterde radiozender. Ook kunt u kiezen voor een zoemeralarm. Als het wektijdstip wordt bereikt, schakelt uw Philips-klokradio automatisch de radiozender in of wordt het zoemeralarm geactiveerd.
Dankzij de functie voor alarmherhaling (snooze) van de Philips klokradio hoeft u nooit meer bang te zijn dat u zich verslaapt. Als u nog even wilt dommelen wanneer de wekker gaat, drukt u gewoon één keer op de knop Alarm herhalen en draait u zich nog eens om. Negen minuten later gaat de wekker opnieuw. U kunt de knop Alarm herhalen zo vaak gebruiken als u maar wilt. De wekker blijft om de negen minuten gaan tot u deze echt uitschakelt.
2.1
van 5
64
Reviews & awards
Markje73
28/12/2016
Nederland
Prima
Ik bezit de wekkerradio nu 5 dagen,en ik ben er zeer tevreden mee.het geluid van de radio is goed en het display vind ik niet te fel.ik ben er zeer blij mee!!
Deze review is gemaakt voor AJ3200 Klokradio
Deze review is gemaakt voor AJ3200 Klokradio
EricM
12/08/2016
France
Geverifieerde koper
Un bon petit radio réveil avec supports de charge
c'est un bon petit radio réveil vraiment pas cher, tout simple, qui sert aussi de support de charge. Attention, ne vous attendez pas à lire votre musique avec, il est destiné à recharger votre mobile, rien de plus. Il y a deux alarmes réglables sur Radio ou Sonnerie Le + : connecté sur secteur, pas de piles polluantes, mais ceci dit, il y a des piles de sauvegarde, donc pas de panne de réveil Je recommande pour un usage quotidien
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3200 Radio-réveil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3200 Radio-réveil
Gpd867
02/08/2018
België
Geverifieerde koper
Goede wekkerradio met groot scherm
Helaas, mijn nieuwe GSM laden lukt niet meer, geen USB-C aansluiting mogelijk
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3200 Klokradio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3200 Klokradio