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Niet meer leverbaar

Klokradio met digitale tuner

AJ3116/12

2.6

| (16) Reviews & awards

Begin uw dag op uw eigen manier!

Met deze leuke stijlvolle Philips-wekkerradio wordt u op tijd gewekt. De wekkerradio is voorzien van een ingebouwde FM-radio en u kunt kiezen of u door uw favoriete zender of door de zoemer gewekt wilt worden.

Bekijk alle voordelen

Wekken door radio of zoemer

Begin uw dag op uw eigen manier!

  • Digitale FM-tuner

  • Tweevoudig alarm

  • Back-up voor tijd en alarm

Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake

Begin de dag goed door voorzichtig wakker te worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. Normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden gewekt door uw favoriete muziek of radiozender of door het zoemeralarm. Het alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam wakker wordt.

Back-upbatterij zorgt voor geheugenopslag tijdens een stroomstoring

Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt op uw favoriete muziek

Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt op uw favoriete muziek

Sleeptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe lang u naar uw favoriete muziek of radiozender wilt luisteren voordat u gaat slapen. U kiest een tijdslimiet (maximaal 1 uur) en een radiozender waarnaar u wilt luisteren voordat u in slaap valt. De Philips-radio speelt de muziek gedurende de ingestelde tijd af. Vervolgens gaat het apparaat over op een stroombesparende, stille stand-bymodus. Met Sleeptimer valt u in slaap met uw favoriete radio-DJ op de achtergrond, zonder dat u schaapjes hoeft te tellen of u zorgen hoeft te maken over onnodig stroomverbruik.

Technische specificaties

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Recensies

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2.6

van 5

16

Reviews & awards

21/07/2016

España

España

Geverifieerde koper

Cumple perfectamente con lo que buscaba

Fácil de usar, cumple perfectamente con la función de despertar. Tiene una buena sintonización y un sonido nítido. Sólo cambiaría el que el volumen de la radio subiese más despacio en la función despertador. Y como posible mejora, añadir banda AM.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3116 Radio reloj con sintonización digital

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3116 Radio reloj con sintonización digital

30/04/2018

Portugal

Portugal

O produto apresenta boa fiabilidade e boas características de funcionamento.

Tem como contra, no meu entender, o design pelo que este deveria ser revisto.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3116 Rádio relógio com sintonização digital

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3116 Rádio relógio com sintonização digital

02/01/2018

France

France

excellent radio reveil

Pour un premier modèle, celui-ci est simple et facile à l'utilisé. Fréquence radio digitale est une bonne idée. Inconvénient: Impossibilité de mémoriser des stations radio.

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Deze review is gemaakt voor AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique

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