Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
AJ3112/12
Begin uw dag op uw eigen manier!
Met deze leuke stijlvolle Philips-klokradio wordt u op tijd gewekt. De klokradio is voorzien van een ingebouwde AM/FM-radio en u kunt kiezen of u door uw favoriete zender of door de zoemer gewekt wilt worden.
Compact ontwerp
Wakker worden met het geluid van uw favoriete radiozender of een zoemer. U hoeft alleen maar het alarm in te stellen op uw Philips-klokradio om gewekt te worden met de laatst beluisterde radiozender. Ook kunt u kiezen voor een zoemeralarm. Als het wektijdstip wordt bereikt, schakelt uw Philips-klokradio automatisch de radiozender in of wordt het zoemeralarm geactiveerd.
Dankzij het grote scherm is de inhoud van het scherm zeer goed leesbaar. Vanaf nu kunt u de tijd en het alarm gemakkelijk lezen, zelfs van een afstand. Dit apparaat is ideaal voor oudere personen of visueel gehandicapten.
Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips
3.6
van 5
26
Reviews & awards
reika
16/06/2014
Nederland
geweldig ding
licht, leuke prijs, makkelijk in te stellen, goed geluid, grote knop voor onderbreking perfect.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3112 Klokradio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3112 Klokradio
horst
23/06/2013
Nederland
goed product
makkelijk in te stellen,leuk modelletje en je heb de keus om met muziek wakker te worden of met de buzzer.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3112 Klokradio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3112 Klokradio
johan46
23/06/2013
Nederland
goed product
makkelijk in te stellen,leuk modelletje en je heb de keus om met muziek wakker te worden of met de buzzer.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3112 Klokradio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3112 Klokradio