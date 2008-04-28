Uw iPod gelijktijdig afspelen en opladen

Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPod oplaadt! U kunt uw iPod rechtstreeks aansluiten op het entertainmentsysteem met dock. Zo kunt u luisteren naar uw favoriete muziek met superieur geluid. Het station laadt bovendien uw iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van uw muziek genieten en hoeft u geen zorgen te maken dat de batterij van uw iPod leeg raakt. Met de afstandsbediening kunt u navigeren door de muziek die is opgeslagen op uw iPod en deze selecteren en afspelen. Als u uw iPod in het entertainmentsysteem met dock plaatst, wordt deze automatisch opgeladen.