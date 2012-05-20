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Niet meer leverbaar

Klokradio voor iPod

AJ301DB/12

3.8

| (6) Reviews & awards

Begin uw dag op uw eigen manier!

Thuis genieten van uw draagbare muziek! Plaats uw iPod- of GoGear-speler op deze compacte Philips-klokradio met krachtige bas en een vermogen van 12 W RMS. Geniet van een fantastisch geluid en kies ervoor om elke dag te worden gewekt met muziek.

Bekijk alle voordelen

Word wakker met uw favoriete iPod-muziek

Begin uw dag op uw eigen manier!

  • Zwart

Uw iPod gelijktijdig afspelen en opladen

Uw iPod gelijktijdig afspelen en opladen

Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPod oplaadt! U kunt uw iPod rechtstreeks aansluiten op het entertainmentsysteem met dock. Zo kunt u luisteren naar uw favoriete muziek met superieur geluid. Het station laadt bovendien uw iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van uw muziek genieten en hoeft u geen zorgen te maken dat de batterij van uw iPod leeg raakt. Met de afstandsbediening kunt u navigeren door de muziek die is opgeslagen op uw iPod en deze selecteren en afspelen. Als u uw iPod in het entertainmentsysteem met dock plaatst, wordt deze automatisch opgeladen.

wOOx™-luidsprekertechnologie voor een diepe en krachtige bas

wOOx™-luidsprekertechnologie voor een diepe en krachtige bas

De wOOx-technologie is een revolutionair luidsprekerconcept waarmee u een zeer diepe bas kunt ervaren, die rijker is dan alle andere audiosystemen. De speciale luidsprekers zijn afgestemd op de wOOx-basweergave, en precieze afstemming tussen het hoofdstuurprogramma en de tweeter zorgt voor vloeiende overgangen van lage en gemiddelde tot hoge frequenties. Dubbele ophanging en een volledig symmetrische sandwich zorgen voor een lage en nauwkeurige basis zonder opmerkelijke vervorming. wOOx produceert een diepe, dynamische bas door de volledige inhoud van de luidsprekerkast te gebruiken om de impact te verhogen.

Aux-ingang voor uw draagbare MP3-speler

Aux-ingang voor uw draagbare MP3-speler

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

6

Reviews & awards

3
2

20/05/2012

België

België

Geweldige koop voor geweldige prijs

Zeer tevreden met de aankoop, zeer makkelijkte gebruiken.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ301DB Klokradio voor iPod

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ301DB Klokradio voor iPod

31/08/2011

België

België

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ301DB Klokradio voor iPod

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ301DB Klokradio voor iPod

20/05/2012

België

België

laat te wensen

ipod speelt hoe maar tuner laat het af en toe afweten wat betreft de ontvangt

Deze review is gemaakt voor AJ301DB Klokradio voor iPod

Deze review is gemaakt voor AJ301DB Klokradio voor iPod

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