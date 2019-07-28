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Niet meer leverbaar
AJ2000/12
Wakker worden
Word wakker met uw favoriete radiozender of alarmgeluid. Met deze elegante Philips AJ2000-klokradio met spiegelend scherm kunt u twee alarmen instellen. Ideaal dus als u en uw partner op verschillende momenten willen opstaan. Word elke dag wakker met een glimlach.
Spiegelend scherm
Digitale FM-tuner
Tweevoudig alarm
Met de ingebouwde FM-tuner kunt u elke dag naar uw favoriete muziek of het nieuws luisteren door af te stemmen op de zender waarnaar u wilt luisteren.
Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.
2.7
van 5
59
Reviews & awards
freddyarl
28/07/2019
Nederland
handig toestel
gemakkelijke instellen van de twee wektijden, mooi dessing
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ2000 Klokradio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ2000 Klokradio
jonahbear
24/02/2018
United Kingdom
Beautiful clock
An extremely well designed clock one cannot help admiring. It’s accurate and the alarm function is very good. I haven’t used the radio functions hence cannot comment on the quality of that. Overall, I am very pleased with the purchase and would have no hesitation in recommending it to friends.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ2000 Clock Radio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ2000 Clock Radio
Arun
24/02/2018
United Kingdom
Geverifieerde koper
Beautiful clock
[Employee of philipsglobal] An extremely well designed clock one cannot help admiring. It’s accurate and the alarm function is very good. I haven’t used the radio functions hence cannot comment on the quality of that. Overall, I am very pleased with the purchase and would have no hesitation in recommending it to friends.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ2000 Clock Radio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ2000 Clock Radio