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Niet meer leverbaar

Klokradio

AJ2000/12

2.7

| (59) Reviews & awards

Wakker worden

Word wakker met uw favoriete radiozender of alarmgeluid. Met deze elegante Philips AJ2000-klokradio met spiegelend scherm kunt u twee alarmen instellen. Ideaal dus als u en uw partner op verschillende momenten willen opstaan. Word elke dag wakker met een glimlach.

Bekijk alle voordelen

met uw favoriete radiozender

Wakker worden

  • Spiegelend scherm

  • Digitale FM-tuner

  • Tweevoudig alarm

FM-tuner voor radio-ontvangst

Met de ingebouwde FM-tuner kunt u elke dag naar uw favoriete muziek of het nieuws luisteren door af te stemmen op de zender waarnaar u wilt luisteren.

Back-upbatterij zorgt voor geheugenopslag tijdens een stroomstoring

Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken

Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.

Technische specificaties

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Recensies

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2.7

van 5

59

Reviews & awards

28/07/2019

Nederland

Nederland

handig toestel

gemakkelijke instellen van de twee wektijden, mooi dessing

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ2000 Klokradio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ2000 Klokradio

24/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Beautiful clock

An extremely well designed clock one cannot help admiring. It’s accurate and the alarm function is very good. I haven’t used the radio functions hence cannot comment on the quality of that. Overall, I am very pleased with the purchase and would have no hesitation in recommending it to friends.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ2000 Clock Radio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ2000 Clock Radio

24/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

Beautiful clock

[Employee of philipsglobal] An extremely well designed clock one cannot help admiring. It’s accurate and the alarm function is very good. I haven’t used the radio functions hence cannot comment on the quality of that. Overall, I am very pleased with the purchase and would have no hesitation in recommending it to friends.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ2000 Clock Radio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ2000 Clock Radio

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