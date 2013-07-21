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Niet meer leverbaar
AJ1003/12
Pluk de dag
Het elegante, spiegelende scherm en de aluminium behuizing maken deze wekkerradio helemaal perfect. Dankzij de ingebouwde FM-radio en de handige meegeleverde kabel voor aansluiting op uw draagbare muzieksysteem kunt u zelf bepalen met welke muziek u wordt gewekt.
Spiegelend scherm
Digitale FM-tuner
Tweevoudig alarm
Back-up voor tijd en alarm
Wakker worden met het geluid van uw favoriete radiozender of een zoemer. U hoeft alleen maar het alarm in te stellen op uw Philips-klokradio om gewekt te worden met de laatst beluisterde radiozender. Ook kunt u kiezen voor een zoemeralarm. Als het wektijdstip wordt bereikt, schakelt uw Philips-klokradio automatisch de radiozender in of wordt het zoemeralarm geactiveerd.
Dankzij de functie voor alarmherhaling (snooze) van de Philips klokradio hoeft u nooit meer bang te zijn dat u zich verslaapt. Als u nog even wilt dommelen wanneer de wekker gaat, drukt u gewoon één keer op de knop Alarm herhalen en draait u zich nog eens om. Negen minuten later gaat de wekker opnieuw. U kunt de knop Alarm herhalen zo vaak gebruiken als u maar wilt. De wekker blijft om de negen minuten gaan tot u deze echt uitschakelt.
Begin de dag goed door voorzichtig wakker te worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. Normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden gewekt door uw favoriete muziek of radiozender of door het zoemeralarm. Het alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam wakker wordt.
3.0
van 5
53
Reviews & awards
DBvK
21/07/2013
Nederland
Een wekker is een wekker
Wij zochten een strakke wekker, niks meer, niks minder En dit is hem precies. Elegant design, duidelijke display en goed (dubbel) weksignaal. Heel even wennen met instellen maar eenmaal ingesteld doet hij precies waar hij voor is. Prima apparaat voor deze prijs.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ1003 Klokradio met digitale tuner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ1003 Klokradio met digitale tuner
Magic
09/10/2011
Nederland
Mooie wekkerradio
Mooi design, alle functionaliteit die je nodig hebt en handig in gebruik.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ1003 Klokradio met digitale tuner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ1003 Klokradio met digitale tuner
Fannie
06/03/2018
France
Très satisfait!
Je suis très satisfaite de cet appareil! Très joli esthétiquement et je trouve très facile d’en comprendre le fonctionnement. J’adore le produit. La seule chose que je me demande est comment présélectionner la fréquence fm pour l’alarme? Je comprends comment présélectionner les 20 postes de radio mais précisément pour la fréquence fm de l’alarme? Malheureusement ce n’est pas écrit dans la notice... sinon ce radio est parfait pour mes besoins! Je le recommande pour des gens qui veulent un radio-réveil joli et simple d’utilisation. Je suis bien contente de mon achat. Merci.
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Deze review is gemaakt voor AJ1003 Radio réveil avec tuner numérique
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ1003 Radio réveil avec tuner numérique