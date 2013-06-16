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Niet meer leverbaar
AJ1000/12
Word stralend wakker met uw favoriete radiozender
Word wakker met uw favoriete radiozender of alarmgeluid. Met deze elegante Philips AJ1000/12-klokradio met spiegelend scherm kunt u twee alarmen instellen als uw partner en u op verschillende momenten willen opstaan. Word elke dag wakker met een glimlach.
Spiegelend scherm
Analoge FM-tuner
Tweevoudig alarm
Wakker worden met het geluid van uw favoriete radiozender of een zoemer. U hoeft alleen maar het alarm in te stellen op uw Philips-klokradio om gewekt te worden met de laatst beluisterde radiozender. Ook kunt u kiezen voor een zoemeralarm. Als het wektijdstip wordt bereikt, schakelt uw Philips-klokradio automatisch de radiozender in of wordt het zoemeralarm geactiveerd.
Dankzij de functie voor alarmherhaling (snooze) van de Philips klokradio hoeft u nooit meer bang te zijn dat u zich verslaapt. Als u nog even wilt dommelen wanneer de wekker gaat, drukt u gewoon één keer op de knop Alarm herhalen en draait u zich nog eens om. Negen minuten later gaat de wekker opnieuw. U kunt de knop Alarm herhalen zo vaak gebruiken als u maar wilt. De wekker blijft om de negen minuten gaan tot u deze echt uitschakelt.
Begin de dag goed door voorzichtig wakker te worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. Normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden gewekt door uw favoriete muziek of radiozender of door het zoemeralarm. Het alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam wakker wordt.
3.0
van 5
76
Reviews & awards
kreileman
16/06/2013
Nederland
mooi
het is mooie en goeie wekker word je goed wakker door en hij is handig in gebruik
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ1000 Klokradio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ1000 Klokradio
kevin
13/10/2012
Nederland
Geverifieerde koper
goed
het is een goede en dudelijke wekker en en makkerlijk in gebruik
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ1000 Klokradio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ1000 Klokradio
Ilz1985
28/01/2012
Nederland
Top wekkerradio
Werkt top, ziet er mooi uit en is zeker een aanrader. Je moet wel echt eerst het boekje lezen om de wekkerradio in te stellen, vooral omdat er zoveel opties op zitten. Maar verder is ie eenvoudig in gebruik.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ1000 Klokradio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ1000 Klokradio