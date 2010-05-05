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Niet meer leverbaar

Draagbare radio

AE6580/00

2

| (3) Reviews & awards

Draagbare radio

Deze supercompacte Philips FM/MW-zakradio is voorzien van stereo-oortelefoons met kabelopwindmechanisme voor optimaal gemak onderweg.

Bekijk alle voordelen

Draagbare radio

  • zakformaat

  • Stereo-oortelefoons

Hoofdtelefoonaansluiting voor meer luisterplezier

Analoge FM/MW-radiotuner

Analoge FM/MW-radiotuner

Zakformaat, dus draagbaar

0

Technische specificaties

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Recensies

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2.0

van 5

3

Reviews & awards

5
4

05/05/2010

España

España

Deze review is gemaakt voor AE6580 Radio portátil

Deze review is gemaakt voor AE6580 Radio portátil

15/05/2012

España

España

sintoniza mal las emisoras tanto en am como fm

no sintoniza muy bien las emisoras tanto en am como en fm. Existe siempre mucho sonido de fondo.

Deze review is gemaakt voor AE6580 Radio portátil

Deze review is gemaakt voor AE6580 Radio portátil

21/03/2013

España

España

Muchas pegas para el precio que tiene

Las pilas, 2, duran un suspiro y no tiene función de apagado automático por lo que la cosa empeora El sintonizador no es muy bueno y hay algunas emisoras que no se cogen bien El estéreo no se puede quitar por lo que mete un zumbido horroroso Los botones de memoria tienen poco relieve y si estás en la cama a oscuras cuesta acertar con el canal

Deze review is gemaakt voor AE6580 Radio portátil

Deze review is gemaakt voor AE6580 Radio portátil

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