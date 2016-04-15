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Niet meer leverbaar

Draagbare radio

AE1500/00

4

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Handig zakformaat

Waar u ook gaat of staat, met deze draagbare Philips MW/FM-radio van zakformaat geniet u van een vol geluid van prima kwaliteit.

Bekijk alle voordelen

Handig zakformaat

  • Analoge FM/MW-tuner

  • Ingebouwde luidspreker

  • Hoofdtelefoonaansluiting

  • Werkt op batterijen

FM/MW-tuner voor radio-ontvangst

FM/MW-tuner voor radio-ontvangst

FM/MW (AM)-stereotuner

Enkele draaiknop met volumeregelaar en aan-uitschakelaar

0

Ingebouwde luidspreker om hardop radio te luisteren in een in goede geluidskwaliteit

Ingebouwde luidspreker om hardop radio te luisteren in een in goede geluidskwaliteit

Een luidspreker biedt een goede geluidskwaliteit voor meer luisterplezier.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

15/04/2016

España

España

sencilla y facil de usar

cumple con mis expectativas de uso buen rendimiento, facil de usar y buen diseño

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AE1500 Radio portátil

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AE1500 Radio portátil

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