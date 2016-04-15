Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Handig zakformaat
Waar u ook gaat of staat, met deze draagbare Philips MW/FM-radio van zakformaat geniet u van een vol geluid van prima kwaliteit.
Analoge FM/MW-tuner
Ingebouwde luidspreker
Hoofdtelefoonaansluiting
Werkt op batterijen
FM/MW (AM)-stereotuner
0
Een luidspreker biedt een goede geluidskwaliteit voor meer luisterplezier.
4.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
francisco88ratt
15/04/2016
España
sencilla y facil de usar
cumple con mis expectativas de uso buen rendimiento, facil de usar y buen diseño
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AE1500 Radio portátil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AE1500 Radio portátil