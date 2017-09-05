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Niet meer leverbaar
ADR81BLX1
Full-HD 1080p
Automatische botsingsdetectie
Vermoeidheidsindex en waarschuwing
Gemakkelijk vastleggen van ongevallen
Zodra u uw voertuig start, begint de recorder automatisch te werken.
In geval van een botsing wordt automatisch een opname opgeslagen als bewijsmateriaal en om te voorkomen dat opnames worden overschreven.
De vermoeidheidsindex toont de ontwikkeling van vermoeidheidsverschijnselen bij de chauffeur, en geeft een visuele en akoestische waarschuwing wanneer deze een rustpauze moet nemen.
3.7
van 5
7
Reviews & awards
Simmo
05/09/2017
United Kingdom
Geverifieerde koper
Great product
Very clear screen better than other makes.No issues so far. Only been in use for one month
Deze review is gemaakt voor ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder
Deze review is gemaakt voor ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder
Hebi
24/12/2017
Suisse
Dashcam ADR810
Dashcam Adr810 ist für mich eine tolle Autokamera.Hatte vorher eine andere Marke. kein vergleich zu Phlips.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera
Buzzer
22/03/2016
United Kingdom
Very good picture quality. Need better windscreen mount.
Very good picture quality. The collision detection is a little sensitive even on low as it saved too many files while travelling on gravel roads. Easy to use. When looking at windscreen from the outside it blends in well with the rear vision mirror.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder