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  • Persoonlijke bescherming voor onderweg
  • Persoonlijke bescherming voor onderweg
  • Persoonlijke bescherming voor onderweg
  • Persoonlijke bescherming voor onderweg
  • Persoonlijke bescherming voor onderweg
  • Persoonlijke bescherming voor onderweg
  • Persoonlijke bescherming voor onderweg
  • Persoonlijke bescherming voor onderweg
  • Persoonlijke bescherming voor onderweg
  • Persoonlijke bescherming voor onderweg
  • Persoonlijke bescherming voor onderweg
  • Persoonlijke bescherming voor onderweg
  • Persoonlijke bescherming voor onderweg
  • Persoonlijke bescherming voor onderweg
  • Persoonlijke bescherming voor onderweg
  • Persoonlijke bescherming voor onderweg
  • Persoonlijke bescherming voor onderweg
  • Persoonlijke bescherming voor onderweg

Niet meer leverbaar

ADR810Dashboardcamera voor in de auto

ADR81BLX1

3.7
| (7) Reviews & awards
Persoonlijke bescherming voor onderweg
Geniet van gemoedsrust tijdens het rijden. De Philips-dashboardcamera voor in de auto beschermt u in geval het onverwachte gebeurt. Voel u beschermd met de geautomatiseerde veiligheidsfuncties: botsingsdetectie, registratie van ongevallen en vermoeidheidswaarschuwingen.
Bekijk alle voordelen

Met botsingsdetectie en registratie van noodgevallen

Persoonlijke bescherming voor onderweg

  • Full-HD 1080p

  • Automatische botsingsdetectie

  • Vermoeidheidsindex en waarschuwing

  • Gemakkelijk vastleggen van ongevallen

Automatisch opnemen wanneer u uw voertuig start

Automatisch opnemen wanneer u uw voertuig start

Zodra u uw voertuig start, begint de recorder automatisch te werken.

Botsingsdetectie en automatische opname bij een ongeval

Botsingsdetectie en automatische opname bij een ongeval

In geval van een botsing wordt automatisch een opname opgeslagen als bewijsmateriaal en om te voorkomen dat opnames worden overschreven.

Vermoeidheidsindex en waarschuwing

Vermoeidheidsindex en waarschuwing

De vermoeidheidsindex toont de ontwikkeling van vermoeidheidsverschijnselen bij de chauffeur, en geeft een visuele en akoestische waarschuwing wanneer deze een rustpauze moet nemen.

Technische specificaties

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Recensies

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3.7

van 5

7

Reviews & awards

2

05/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

Great product

Very clear screen better than other makes.No issues so far. Only been in use for one month

Deze review is gemaakt voor ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder

Deze review is gemaakt voor ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder

24/12/2017

Suisse

Suisse

Dashcam ADR810

Dashcam Adr810 ist für mich eine tolle Autokamera.Hatte vorher eine andere Marke. kein vergleich zu Phlips.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera

22/03/2016

United Kingdom

United Kingdom

Very good picture quality. Need better windscreen mount.

Very good picture quality. The collision detection is a little sensitive even on low as it saved too many files while travelling on gravel roads. Easy to use. When looking at windscreen from the outside it blends in well with the rear vision mirror.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder

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