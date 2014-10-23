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Professionele DJ-hoofdtelefoon
De A3PRO is gemaakt in samenwerking met de vijf keer tot beste DJ ter wereld uitgeroepen Armin van Buuren. De hoofdtelefoon is perfect voor elektronische muziek en of u nu aan het reizen bent of achter het mengpaneel staat, de A3PRO maakt elke toon krachtig en meeslepend.
Professionele DJ-hoofdtelefoon
Voor over het oor
Luxe, ademende oorkussens
Volledig opvouwbaar
Krachtige neodymium-drivers van 50 mm, ontwikkeld voor 3000 mW vermogen, zorgen voor een helder, dynamisch geluid zonder vervorming, zelfs bij een hoog volume of een hoog audio-ingangsvermogen.
De professionele DJ-hoofdtelefoon van Philips wordt geleverd met een adapter van 6,3 mm met kabel die u op vrijwel alles kunt aansluiten. U hoeft hem alleen maar over uw hoofdtelefoonaansluiting te schuiven en aan te sluiten op uw DJ-draaitafel voor direct ongelooflijk geluid. Doe hetzelfde met uw HiFi-apparatuur voor een unieke muziekervaring thuis.
Een gesloten achterkant maximaliseert het basgeluid en helpt u naar uw muziek luisteren zo hard als u wilt zonder dat er geluid weglekt, terwijl de geluidsdichte kussens de ruimte tussen uw oren en de hoofdtelefoon afdekken voor superieure geluidsisolatie.
4.8
van 5
4
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
HugoMaas
23/10/2014
Nederland
Ultieme Geluidsbeleving
Super blij met deze headphone. De muziek is super en door de grote oorkussens niet te overheersend. De bass is aanwezig, maar ook op gewenste sterkte. Ondanks de robuuste vormgeving is het een licht product met een prima draagcomfort. In grootte verstelbaar en geschikt voor een DJ op een groot feest, maar ook voor het kijken van een serie achter je laptop. Bij beide krijg je een ultieme beleving van het geluid!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor A3PRO Professional DJ headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor A3PRO Professional DJ headphones
MastaHanksta
03/01/2016
United Kingdom
Awesome headphones for DJs
These are some of the best headphones I ever used they a rugged sound awesome and are easy to carry. Love them thank you Philips.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor A3PRO Professional DJ headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor A3PRO Professional DJ headphones
Alexy0
13/12/2014
Deutschland
Kristallklarer Sound in gewohnter Philips-Qualität
Nachdem ich Packung geöffnet habe, ist mir gleich die gute Verarbeitung in gewohnter Philips-Manier ins Auge gestochen. Bügel aus Stahl mit einem Überzug aus Silikon als Polster stehen für hohen Tragekomfort, auch bei längeren Sessions spürt man den Kopfhörer trotz des relativ hohen Gewichtes von fast 400 g kaum. Der Bügel ist schrittweise verstellbar und rastet ungefähr jede 3 mm ein, wodurch ein Verrutschen oder Verstellen des Bügels auch bei schnellen Kopfbewegungen selten vorkommt. Durch den Stahlbügel sitzen sie stets sicher auf dem Kopf. Auch die gut abschließenden Ohrmuscheln sitzen sehr bequem, was gerade für Brillenträger wie mich sehr wichtig ist. Bei anderen Over-Ear Kopfhörern hatte ich nach längerem Tragen des Öfteren Schmerzen an den Ohren. Dies ist hier nicht der Fall! Sogar mit Brille schließen die Muscheln hervorragend ab und lassen kaum ein Geräusch von außen hereindringen, wobei man bei maximaler Lautstärke von außen schon den einen oder Ton hört. Das macht aber gar nichts, da im Club die Geräuschkulisse viel höher ist als beispielsweise in der S-Bahn. Ein weiterer Pluspunkt ist der modulare Aufbau der Kopfhörer, so können beispielsweise die Ohrpolster bei Verschmutzung oder Abnutzung gewechselt werden. Ebenso kann das Kabel links oder rechts eingesteckt werden, so kann sie jeder nach seinen Vorlieben aufsetzen. Sollte das Kabel mal zu kurz oder defekt sein, kann es ebenfalls einfach ausgetauscht werden. Dies ist aber eher selten der Fall, da Philips das Kabel unten aufgewickelt hat (kennt man noch von den alten Schnurtelefonen). Hierdurch ist mal recht flexibel und kommt selten ans Limit. Das Kabel macht, genauso wie der Stecker einen sehr stabilen Eindruck, auch lässt sich der mitgelieferte 6,3 mm Adapter mit dem Stecker verschrauben, wodurch einem versehentlichen Rausziehen entgegengewirkt wird. Nicht so gelungen finde ich die Drehbarkeit der Ohrmuscheln, diese lassen sich zwar nach vorn oder hinten verdrehen, jedoch nicht um 180°, somit ist die Monitoring Funktion etwas ungünstig gelöst. Durch einklappbare Ohrmuscheln ist er jedoch extrem kompakt und findet leicht in der mitgelieferten Stofftasche Platz für einen sicheren Transport. Nun zum Wichtigsten, dem Klang! Dieser ist voll, satt, glasklar und gibt jede Frequenz in der gleichen Lautstärke wieder, ohne Bass oder Höhen zu bevorzugen. Die Klangfarbe hängt einzig und allein von der Einstellung der Quelle ab. Unverfälschter Sound direkt auf die Ohren! Der Kopfhörer ist aber nicht nur für elektronische Musik geeignet, auch Metal, Rock oder HipHop werden kompromisslos und sauber wiedergegeben. Philips hat hier zusammen mit Armin van Buuren ein Glanzstück in Sachen Klang und Qualität abgeliefert. Hochwertige Verarbeitung und kleine Details machen diesen Kopfhörer den perfekten Wegbegleiter für lange Clubnächte!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor A3PRO Professionelle DJ-Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor A3PRO Professionelle DJ-Kopfhörer
90 mm vervangbare oorkussens afzonderlijk verkrijgbaar op shop.philips.com en armadashop.com
Vervangbare kabels worden afzonderlijk verkocht op www.philips.com en armadashop.com