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Niet meer leverbaar
9006WHVB1
Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
Philips WhiteVision-lampen geven de koplampen van uw auto een intens witte Xenon-look voor een optimale rijervaring in het donker. Dankzij de grotere helderheid en het 60% wittere licht bieden WhiteVision-lampen de perfecte combinatie van stijl en veiligheid.<br>
Type lamp: HB4
Verpakking van 1
12,8 V, 55W
Philips WhiteVision-koplampen presteren beter dan elke andere blauwe autolamp op de markt en zijn de perfecte keuze voor bestuurders die in stijl willen rijden zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Met een hoge kleurtemperatuur en een stijlvolle witte fitting is WhiteVision de ultieme upgrade voor uw koplampen. De door Philips gepatenteerde derde generatie coating-technologie is een revolutionair meesterwerk. WhiteVision is de eerste koplamp met echt wit licht.
WhiteVision geeft uw autolampen hetzelfde hoogwaardige uiterlijk als dat van de duurste auto's.
Philips WhiteVision-koplampen beschikken over intens wit licht tot 3700 Kelvin. De koplampen verlichten de weg met een helder witte lichtbundel die duisternis direct elimineert. De beste lichtbundel voor een optimale rijervaring.
Recensies
In vergelijking met standaard halogeenlampen
Toepassing verschilt per type lamp