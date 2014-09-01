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Niet meer leverbaar
9005WHVB1
Veiligheid was nog nooit zo mooi
Philips WhiteVision-lampen geven de koplampen van uw auto een intense Xenon-look voor een optimale rijervaring in het donker. WhiteVision-lampen zijn helderder en bieden 60% witter licht voor de perfecte combinatie van stijl en veiligheid.
Type lamp: HB3
Verpakking van 1
12,8 V, 65W
Philips WhiteVision-koplampen presteren beter dan elke andere blauwe autolamp op de markt en zijn de perfecte keuze voor bestuurders die in stijl willen rijden zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Met een hoge kleurtemperatuur en een stijlvolle witte fitting is WhiteVision de ultieme upgrade voor uw koplampen. De door Philips gepatenteerde derde generatie coating-technologie is een revolutionair meesterwerk. WhiteVision is de eerste koplamp met echt wit licht.
WhiteVision geeft uw autolampen hetzelfde hoogwaardige uiterlijk als dat van de duurste auto's.
WhiteVision is ECE-gecertificeerd en de eerste wettelijk goedgekeurde intens witte lamp. De lamp biedt u de ultieme zichtbaarheid zonder dat dit gevaarlijke situaties veroorzaakt als gevolg van schittering voor de auto vóór u.
Recensies
In vergelijking met standaard halogeenlampen
Toepassing verschilt per type lamp