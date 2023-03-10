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Niet meer leverbaar
9005PRC1
Veiligheid boven alles
De Vision-koplampen bieden tot 30% meer zicht vergeleken met een standaardkoplamp. Deze hoogwaardige kwaliteitsproducten garanderen uitstekende lichtbundelprestaties tegen een zeer aantrekkelijke prijs.
Type lamp: HB3
Verpakking van 1
12 V, 65W
Onze verlichtingsoplossingen produceren een sterke en nauwkeurige lichtbundel met maximale output. We blijven altijd de beste, meest efficiënte verlichtingsoplossingen produceren omdat we weten dat onze hoogwaardige verlichting levens kan redden.
Verlichting is essentieel wanneer u op de weg rijdt en het enige element in de veiligheidscirkel waarmee daadwerkelijk ongelukken kunnen worden voorkomen. Philips zorgt actief voor een hogere veiligheid op de weg om ongelukken te voorkomen door de algehele zichtbaarheid en wegverlichting te verbeteren.
Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van verlichting van Philips.
3.8
van 5
296
Reviews & awards
Spijkie
10/03/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Super licht
Deze lampen geven prima en mooi helder licht en zijn een must
Voordelen
scherp en helder licht
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Vision 12342PRB1 Meer zicht
Datum gebruik 2023-02-10
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Vision 12342PRB1 Meer zicht
Datum gebruik 2023-02-10
Lampetje
20/02/2017
Nederland
Echt veel licht!
Meer dan voldoende licht, verblindt niet. Daardoor fijner dan Xenon! Mijn ervaring met Xenon is dat het teveel licht geeft, zodat je buiten de lichtbundel niets meer ziet..
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 koplamp auto
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 koplamp auto
Squalo
29/01/2016
Nederland
Lange levensduur
Lampjes hebben lekker lange levensduur. Ze zitten er nu meer dan 2,5 jaar (65000km) in en geven nog steeds goed licht. Nieuwe set ligt al klaar voor als er één van deze lampjes het begeeft.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor LongLife EcoVision 12972LLECOS2 Langere levensduur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor LongLife EcoVision 12972LLECOS2 Langere levensduur