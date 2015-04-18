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VisionMeer zicht

9005PRB1

5

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Veiligheid boven alles

De Vision-koplampen bieden tot 30% meer zicht vergeleken met een standaardkoplamp. Deze hoogwaardige kwaliteitsproducten garanderen uitstekende lichtbundelprestaties tegen een zeer aantrekkelijke prijs.

Bekijk alle voordelen

Tot 30% meer zicht vergeleken met een standaardlamp

Veiligheid boven alles

  • Type lamp: HB3

  • 12 V, 65W

  • Tot 30% meer zicht

  • Beste prijs-kwaliteitverhouding

  • Aantal lampen: 1

Vision-lampen projecteren 30% meer licht dan standaard halogeenlampen

Onze verlichtingsoplossingen produceren een sterke en nauwkeurige lichtbundel met maximale output. De Vision-lampen produceren een langere lichtbundel voor meer veiligheid en comfort. We blijven altijd de beste, meest efficiënte verlichtingsoplossingen produceren omdat we weten dat onze hoogwaardige verlichting levens kan redden.

Veiligheid op de weg betekent zien en gezien worden

Verlichting is essentieel wanneer u op de weg rijdt en het enige element in de veiligheidscirkel waarmee daadwerkelijk ongelukken kunnen worden voorkomen. Philips zorgt actief voor een hogere veiligheid op de weg om ongelukken te voorkomen door de algehele zichtbaarheid en wegverlichting te verbeteren.

Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten

Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten

Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van verlichting van Philips.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

18/04/2015

España

España

Es un producto de buena tecnología

El rendimiento y su capacidad del haz en la carretera fue muy buena. La calidad de identificación de objetos a distancia fue buena.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Vision 9005PRB1 Más visión

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Vision 9005PRB1 Más visión

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