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Veiligheid boven alles
De Vision-koplampen bieden tot 30% meer zicht vergeleken met een standaardkoplamp. Deze hoogwaardige kwaliteitsproducten garanderen uitstekende lichtbundelprestaties tegen een zeer aantrekkelijke prijs.
Type lamp: HB3
12 V, 65W
Tot 30% meer zicht
Beste prijs-kwaliteitverhouding
Aantal lampen: 1
Onze verlichtingsoplossingen produceren een sterke en nauwkeurige lichtbundel met maximale output. De Vision-lampen produceren een langere lichtbundel voor meer veiligheid en comfort. We blijven altijd de beste, meest efficiënte verlichtingsoplossingen produceren omdat we weten dat onze hoogwaardige verlichting levens kan redden.
Verlichting is essentieel wanneer u op de weg rijdt en het enige element in de veiligheidscirkel waarmee daadwerkelijk ongelukken kunnen worden voorkomen. Philips zorgt actief voor een hogere veiligheid op de weg om ongelukken te voorkomen door de algehele zichtbaarheid en wegverlichting te verbeteren.
Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van verlichting van Philips.
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Fernando55763
18/04/2015
España
Es un producto de buena tecnología
El rendimiento y su capacidad del haz en la carretera fue muy buena. La calidad de identificación de objetos a distancia fue buena.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Vision 9005PRB1 Más visión
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Vision 9005PRB1 Más visión