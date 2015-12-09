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Betaal later met Klarna
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Type lamp: D1S
85 V, 35W
Aantal lampen: 1
Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van verlichting van Philips.
De autoproducten en -services van Philips worden als toonaangevend beschouwd in de Original Equipment Manufacturer-markt en de vervangingsmarkt. Onze producten worden vervaardigd van hoogwaardige materialen en volgens de hoogste specificaties. Zij zijn ontworpen voor optimale veiligheid en maximaal comfort van onze autorijdende klanten. Ons gehele assortiment is grondig getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten. Kortom: dit is kwaliteit die u kunt vertrouwen.
Onze lampen vallen vaak in de prijzen bij deskundigen op autogebied.
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Athamas
09/12/2015
United Kingdom
A value for money xenon bulb
Ideal for replacement bulb with better brightness at the right side in compared with lamps which have replaced. The kelvin in low beam is what you need from a xenon bulb especially on wet roads and the high beam on my ABL lights is amazing.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 85415VIC1 Xenon car headlight bulb
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 85415VIC1 Xenon car headlight bulb