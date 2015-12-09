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Xenon VisionXenon autolamp

85415VIC1

5
| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan
Veiligheid boven alles
Philips Xenon Vision vervangt één defecte lamp en heeft dezelfde kleur als de lamp die u laat zitten dankzij de nieuwe technologie voor het vervangen van enkele lampen. Daarom is dit een ideale én voordelige vervangende lamp!
Bekijk alle voordelen

Ideaal als vervanging

Veiligheid boven alles

  • Type lamp: D1S

  • 85 V, 35W

  • Aantal lampen: 1

Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten

Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten

Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van verlichting van Philips.

Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

De autoproducten en -services van Philips worden als toonaangevend beschouwd in de Original Equipment Manufacturer-markt en de vervangingsmarkt. Onze producten worden vervaardigd van hoogwaardige materialen en volgens de hoogste specificaties. Zij zijn ontworpen voor optimale veiligheid en maximaal comfort van onze autorijdende klanten. Ons gehele assortiment is grondig getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten. Kortom: dit is kwaliteit die u kunt vertrouwen.

Bekroonde autolampfabrikant

Bekroonde autolampfabrikant

Onze lampen vallen vaak in de prijzen bij deskundigen op autogebied.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

09/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

A value for money xenon bulb

Ideal for replacement bulb with better brightness at the right side in compared with lamps which have replaced. The kelvin in low beam is what you need from a xenon bulb especially on wet roads and the high beam on my ABL lights is amazing.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 85415VIC1 Xenon car headlight bulb

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 85415VIC1 Xenon car headlight bulb

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