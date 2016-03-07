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Niet meer leverbaar
85122WHVS1
Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
Philips Xenon WhiteVision-lampen geven uw auto een intens witte look en verbeteren uw zicht op de weg met wit licht van tot wel 5000 kelvin. De perfecte keuze voor Xenon-koplampen die lijken op LED-lampen.
Type lamp: D2S
Verpakking van 1
85 V, 35W
Xenon WhiteVision is ECE-gecertificeerd en wettelijk goedgekeurd intens wit licht. De lamp biedt u de ultieme zichtbaarheid zonder tegemoetkomend verkeer te irriteren, dankzij een koplampkleur die lijkt op die van LED-lampen.
Maximaal wit licht met een kleurtemperatuur van 5000 K zorgt ervoor dat uw koplampen wegmarkeringen en verkeersborden beter reflecteren. Witter licht is beter voor de concentratie en helpt u 's avonds alert te blijven, voor een comfortabelere en veiligere rijervaring.
UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat het risico op vroegtijdige defecten lager is. Bij Philips-autolampen van UV-kwartsglas is de druk in de lamp hoger, waardoor een krachtiger licht ontstaat en de lamp langer meegaat.
1.0
van 5
1
Beoordeling
Janelvis
07/03/2016
Suisse
Nein
Die xenon Birne ! für diese Geld sind ganz schwach.. keine LED Effekt,
Deze review is gemaakt voor Xenon WhiteVision 85122WHVS1 Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe
Deze review is gemaakt voor Xenon WhiteVision 85122WHVS1 Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe