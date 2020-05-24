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558M1RY/00
Consolegamen op een hoger niveau
Dit Momentum-scherm heeft geluid van het legendarische audiobedrijf Bowers & Wilkins. Zo wordt consolegamen naar een hoger niveau getild. Ga volledig op in de actie op dit prachtige, grote scherm. Ervaar ultiem gameplezier met optimaal beeld en geluid.
Momentum
139,7 cm (55")
3840 x 2160 (4K UHD)
Zes geluidsmodi voor een optimale game-, kijk- of luisterervaring. Sport en races: Kijk sport of races met geluid dat zo realistisch is dat u het gevoel hebt zelf bij het evenement aanwezig te zijn. RPG en avontuur: Dompel uzelf onder in ruimtelijk en sfeervol geluid. Schieten en actie: Geniet van krachtig geluid voor maximale spanning en optimaal realisme. Films: Laat soundtracks nog beter klinken voor een meeslepende luisterervaring zoals in de bioscoop. Muziek: Levensecht geluid van Bowers & Wilkins laat muziek klinken zoals de artiest het heeft bedoeld. Persoonlijk: Open het EQ-menu om het geluid af te stemmen op uw behoeften.
U wilt intens en competitief gamen. U wilt een beeldscherm met supervloeiende beelden. Dit Philips-beeldscherm vernieuwt beelden tot 120 keer per seconde, dus sneller dan een standaardbeeldscherm. Bij een lagere framesnelheid kan het gebeuren dat de vijand van plek naar plek op het scherm springt, waardoor deze moeilijk te raken is. Met een framesnelheid van 120 Hz worden deze belangrijke ontbrekende afbeeldingen op het scherm weergegeven, zodat de vijand in vloeiende bewegingen wordt weergegeven en gemakkelijker te raken is. Dankzij minimale vertraging en het ontbreken van 'screen tearing' is dit Philips-beeldscherm de perfecte partner bij het gamen.
Met de Philips MultiView-display met zeer hoge resolutie krijgt u toegang tot een wereld vol connectiviteit. MultiView maakt actieve tweevoudige verbinding en weergave mogelijk, zodat u kunt werken met meerdere apparaten, zoals PC's en notebooks tegelijkertijd, voor complex multitasken.
3.7
van 5
30
Reviews & awards
Mkp1986
24/05/2020
United Kingdom
Perfect for Console gaming
I purchased my Philips Momentum 43 4k monitor around 6 months ago and it has been fantastic. Its ideal for console gaming, especially with the PS4 Pro and Xbox One X and also with the upcoming PS5 and Series X this will be fantastic. There is literally no input lag which really helps in fast paced online shooting games, and the colour accuracy and HDR brightness brings more cinematic games to life. It's by far the best large gaming monitor for a console, I would probably go for a smaller size for PC gaming as sitting close to a desk with this size monitor could be difficult. I have a smaller 28 inch 144hz for PC use. This was purchased only to be used as a monitor for my consoles and it has been absolutely fantastic. Don't buy a 4k TV for console get yourself a great monitor like this I can 100% guarantee you won't regret it. 5 stars
Voordelen
Amazing picture, HDR, Low input Lag, Speakers are really good
Nadelen
Too large for PC use on a desk
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Datum gebruik 2020-01-24
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Datum gebruik 2020-01-24
Zaduvalo
07/01/2020
United Kingdom
Excellent product for price
Best choose for gaming and work. 60 Hz in 4K resolution is enough for most expensive PCs.
Voordelen
Price, colors, HDR 1000, responce, adaptive sync (helps for slower PC)
Nadelen
Sometimes USB disconnets, Ones monitor doest turn on after sleep mode (power on/off helps), Slow volume regulation from remote control, Ambiglow only on bottom side
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Datum gebruik 2018-12-07
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Datum gebruik 2018-12-07
The Brain
23/01/2021
Deutschland
Geverifieerde koper
Perfekter Monitor für Gaming und HDR-Wiedergabe!
Ich habe den Monitor hauptsächlich für meine Xbox-One-X und für 4K Film-Wiedergabe gekauft und bin damit sehr zufrieden. Genau für diese Zwecke eignet sich dieser Monitor ganz besonders. Tolle HDR-Wiedergabe und schnelle, flüssige Bilder im Gaming-Modus sind eindeutig die Stärken. Hinzu kommt noch ein hervorragender Klang durch die perfekt angestimmte integrierte Soundbar! Wirklich toller Klang! Auch Full-HD Inhalte (1080p) sehen sehr gut aus auf diesem Monitor, aber alles was darunter liegt ist eher nicht zu empfehlen (720p, 576i, 480p, oder 480i). Hier merkt man eindeutig die Schwächen des Monitors, nämlich kein Upscaling oder Bildverbesserer. Dadurch sehen diese Inhalte weniger gut aus und wären eher für andere Bildschirme zu empfehlen. Aber nochmal: Für Full-HD und vor allem 4K ist dieser Monitor absolut perfekt geeignet! Beim Gaming merkt man überhaupt keinen Input-Lag und die Spiele laufen sehr flüssig. Macht unheimlich Spaß auf diesem Monitor zu spielen!
Voordelen
4K/HDR Wiedergabe und Gaming mit minimum Full-HD!
Nadelen
Weniger geeignet für 480i, 480p, 576i und 720p. Keine Bildverbesserer und kein Upscaling.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 558M1RY 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Datum gebruik 2019-12-23
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 558M1RY 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Datum gebruik 2019-12-23
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
Voor de beste prestaties moet u ervoor zorgen dat uw grafische kaart de maximale resolutie en vernieuwingsfrequentie van dit Philips-scherm kan bereiken.
BT. 709 / DCI-P3-dekking op basis van CIE1976
NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976
sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931
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De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.