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Niet meer leverbaar

4000 seriesSlim LED-TV

32PHK4100/12

3.5

| (15) Reviews & awards

1 Prijs

Slim LED-TV

De juiste TV voor vandaag en morgen: de slanke LED-TV met Digital Crystal Clear uit de Philips 4100-serie. Ervaar levendige beelden, helder geluid en alle functies die u nodig hebt, zoals handige extra USB- en HDMI-poorten.

Bekijk alle voordelen
TV brand claim gold

99,91% van de mensen die Ambilight TV proberen, willen hem nooit meer teruggeven. 1

Met Digital Crystal Clear

Slim LED-TV

  • 80 cm (32")

  • LED-TV

  • DVB-T/C/S/S2

De ultrasmalle rand zorgt voor een stijlvolle omlijsting van het beeld.

De ultrasmalle rand zorgt voor een stijlvolle omlijsting van het beeld.

Traditionele TV's hebben een brede rand zoals de lijst bij een schilderij. Onze ultrasmalle rand is modern en dun.

Het nieuwe ontwerp met een open standaard zorgt voor een licht, zwevend effect.

Een televisie met moderne, verfijnde lijnen verdient een standaard die boven de gewone uitstijgt. Daarom maakten de ontwerpers bij Philips-TV deze unieke open standaard, die perfect in uw interieur past.

Digital Crystal Clear: precisie die u wilt delen

Philips heeft Digital Crystal Clear ontwikkeld voor natuurlijk uitziend beeld, ongeacht de bron. Of u nu wilt genieten van uw favoriete soap, het nieuws wilt zien of met vrienden een video wilt kijken, alles wordt weergegeven met optimaal contrast, en de beste kleuren en scherpte.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Afbeelding van AWARD-7007383

Recensies

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3.5

van 5

15

Reviews & awards

11/08/2015

België

België

Geverifieerde koper

Scherp beeld en realistische kleuren.

Ik vind mijn tv fantastisch. Gemakkelijke bediening, mooi design, mooie kleuren en wat meer is, er is een USB poort aanwezig waardoor je via een externe schijf of stick naar je films kan kijken.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 32PHK4100 Slim LED-TV

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 32PHK4100 Slim LED-TV

24/12/2015

Nederland

Nederland

GOEIE TV EN GOEIE PRIJS

MOOI TV VOOR SLAAPKAMER kinderkamer keuken 2e tv erbij

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 32PHK4100 Slim LED-TV

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 32PHK4100 Slim LED-TV

24/08/2015

Deutschland

Deutschland

HD Hammer

Habe den Fernseher Tagelang mit anderen Geräten verglichen,ein Gerät das auch eine Idee billiger war kam in die engerer Wahl.Ich erkannte aber eine rotschwäche wo ich dachte alles nur Einstellungssache.Nach lagen hin und her mit der Fernbedienung erreichte ich aber keine Besserung.Ob mit Sättigung, Kontrast oder Farbtemperatur usw.ich nehme an alle Fernseher zeigten ein Bild über Bluray also hochwertige Bilder.Die Gesamtbrillianz und Schärfe stimmte meines Erachtens nur bei Phi....also mein Urteil stand fest,auch wenn ich später erkennen musste das die Ersteinstellung nicht ganz so einfach war !!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 32PHK4100 Flacher LED TV

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 32PHK4100 Flacher LED TV

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven. 

  1. EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.

  2. Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

  3. De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

  4. (Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.