Deze monitor heeft maar één nadeel en dat is dat het 60hz is. Echter vind ik dat niet erg, want ik game al jaren op 60hz. Verder is deze monitor zeer compleet en heeft het een zeer brede feature-set. Die ga je niet snel vinden en zeker niet voor het bedrag dat ik er voor betaald (€370) heb. Ook heeft mijn sample geen backlight-bleeding. - Uitstekende contrast dankzij MVA-paneel - 4K resolutie - Built- in Speakers - VESA Display HDR 600 - In hoogte verstelbaar - 3x HDMI en 4x USB - Ambiglow (helaas alleen aan de onderkant)