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Momentum4K HDR-scherm met Ambiglow

326M6VJRMB/00

3.9

| (7) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan

Ga op in het moment

Het Momentum 4K UHD-display met Ambiglow is meeslepender dan ooit. Snelle acties zien er perfect uit dankzij Adaptive-sync en de minimale vertraging. Het HDR 600-scherm biedt een geweldig helder en levendig beeld waar u helemaal in opgaat.

Bekijk alle voordelen

Ga op in het moment

  • Momentum

  • 32 (80 cm / 31,5" diag.)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Beter geluid met DTS Sound™

DTS-geluid is een oplossing die is ontworpen voor een optimale weergave van muziek, films, streaming audio en games op de PC, ongeacht het formaat. DTS-geluid biedt een meeslepende Virtual Surround Sound-ervaring, compleet met rijke bas en heldere dialogen en optimaal geluid bij hogere volumes, zonder kraken of vervorming.

Ambiglow intensiveert entertainment met krans van licht

Ambiglow voegt een nieuwe dimensie toe aan uw kijkervaring. De innovatieve Ambiglow-technologie vergroot het scherm door een meeslepende lichtkrans te creëren. De snelle processor analyseert de inkomende beeldinhoud en past ononderbroken de kleur en helderheid van het uitgestraalde licht aan op het beeld. Met de gebruiksvriendelijke opties kunt u de sfeer naar wens instellen. De Philips Ambiglow is speciaal geschikt voor het bekijken van films of sport of het spelen games, en biedt u een unieke en overweldigende kijkervaring.

HDR 600-scherm voor uitstekende visuele details

De DisplayHDR 600 is VESA-gecertificeerd en biedt een compleet andere visuele ervaring. In tegenstelling tot andere schermen die met HDR compatibel zijn, levert de DisplayHDR 600 verbluffende helderheid, kleuren en een verbluffend contrast. Dankzij de lokale dimfunctie en hoogwaardige helderheid tot wel 600 nits komen de beelden tot leven met duidelijke felle delen die zorgen voor dieper genuanceerd zwart. De rijkere schakering van nieuwe kleuren biedt een visuele ervaring die uw zintuigen zal prikkelen.

Technische specificaties

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Recensies

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3.9

van 5

7

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

2

16/12/2020

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Bildqualität und Desigfn

Einfache Installation und Bedienung. Schlichtes schönes Design. Bildqualität sehr gut - Erwartung voll erfüllt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Datum gebruik 2019-11-16

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Datum gebruik 2019-11-16

08/10/2020

Deutschland

Deutschland

supper Bild

grosses Bildschirm, hochauflösende Darstellung, 4K,

Voordelen

klasse Bilddarstellung

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Datum gebruik 2020-09-08

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Datum gebruik 2020-09-08

16/02/2020

Sverige

Sverige

Bästa 32" konsolskärmen

Klockren till Xbox X, perfekt storlek för att ha stående på ett databord.

Voordelen

Freesync, lågresponstid, bra färger

Nadelen

EJ Dolby Vison

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow

Datum gebruik 2019-08-16

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow

Datum gebruik 2019-08-16

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Voorwaarden

  1. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  2. BT. 709 / DCI-P3-dekking op basis van CIE1976

  3. NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976

  4. sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931

  5. Snel opladen voldoet aan USB BC 1.2-standaard

  6. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.