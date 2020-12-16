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Het Momentum 4K UHD-display met Ambiglow is meeslepender dan ooit. Snelle acties zien er perfect uit dankzij Adaptive-sync en de minimale vertraging. Het HDR 600-scherm biedt een geweldig helder en levendig beeld waar u helemaal in opgaat.
Momentum
32 (80 cm / 31,5" diag.)
3840 x 2160 (4K UHD)
DTS-geluid is een oplossing die is ontworpen voor een optimale weergave van muziek, films, streaming audio en games op de PC, ongeacht het formaat. DTS-geluid biedt een meeslepende Virtual Surround Sound-ervaring, compleet met rijke bas en heldere dialogen en optimaal geluid bij hogere volumes, zonder kraken of vervorming.
Ambiglow voegt een nieuwe dimensie toe aan uw kijkervaring. De innovatieve Ambiglow-technologie vergroot het scherm door een meeslepende lichtkrans te creëren. De snelle processor analyseert de inkomende beeldinhoud en past ononderbroken de kleur en helderheid van het uitgestraalde licht aan op het beeld. Met de gebruiksvriendelijke opties kunt u de sfeer naar wens instellen. De Philips Ambiglow is speciaal geschikt voor het bekijken van films of sport of het spelen games, en biedt u een unieke en overweldigende kijkervaring.
De DisplayHDR 600 is VESA-gecertificeerd en biedt een compleet andere visuele ervaring. In tegenstelling tot andere schermen die met HDR compatibel zijn, levert de DisplayHDR 600 verbluffende helderheid, kleuren en een verbluffend contrast. Dankzij de lokale dimfunctie en hoogwaardige helderheid tot wel 600 nits komen de beelden tot leven met duidelijke felle delen die zorgen voor dieper genuanceerd zwart. De rijkere schakering van nieuwe kleuren biedt een visuele ervaring die uw zintuigen zal prikkelen.
3.9
van 5
7
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
MRa311
16/12/2020
Deutschland
Geverifieerde koper
Bildqualität und Desigfn
Einfache Installation und Bedienung. Schlichtes schönes Design. Bildqualität sehr gut - Erwartung voll erfüllt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Datum gebruik 2019-11-16
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Datum gebruik 2019-11-16
hgjhbu
08/10/2020
Deutschland
supper Bild
grosses Bildschirm, hochauflösende Darstellung, 4K,
Voordelen
klasse Bilddarstellung
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Datum gebruik 2020-09-08
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Datum gebruik 2020-09-08
Hej Hej
16/02/2020
Sverige
Bästa 32" konsolskärmen
Klockren till Xbox X, perfekt storlek för att ha stående på ett databord.
Voordelen
Freesync, lågresponstid, bra färger
Nadelen
EJ Dolby Vison
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow
Datum gebruik 2019-08-16
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow
Datum gebruik 2019-08-16
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
BT. 709 / DCI-P3-dekking op basis van CIE1976
NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976
sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931
Snel opladen voldoet aan USB BC 1.2-standaard
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.