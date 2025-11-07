Beschermt en koelt voor langdurige kleurhelderheid

Bescherm de levensechte kleuren van uw QD-OLED-scherm zodat ze na verloop van tijd niet vervagen. Om de levensduur van uw scherm te verlengen, beschikt deze monitor over een geïntegreerd grafeenschild dat uw scherm koel houdt. Het grafeen behoudt de integriteit van het scherm door de warmte die wordt gegenereerd door het blauwe licht van uw scherm gelijkmatig te verspreiden en efficiënter te koelen dan grafiet. Voor gamers betekent dit dat u met een gerust hart kunt spelen, in de wetenschap dat de kleuren in uw game tot op de pixel perfect blijven.