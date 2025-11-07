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27M2N8500/01
Evnia 8000
26,5" (67,3 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Bereid je voor op gamen tot 360 Hz met een bijbehorende beelddefinitie met een echte wow-factor. Bereik je doelen sneller en met een verbluffende helderheid: games zien er duidelijk en helder uit terwijl je door levels raast en door scènes racet.
Voorkom dat de ware kleuren van je QD-OLED-display in de loop van de tijd vervagen. Om de levensduur te verlengen, heeft deze monitor een geïntegreerde grafeenlaag die het scherm koel houdt. Het grafeen garandeert de integriteit van het scherm door de gegenereerde warmte door blauw licht gelijkmatig te verspreiden en effectiever af te koelen dan grafiet. Zo kunnen gamers erop vertrouwen dat de kleuren altijd perfect blijven.
Deze Philips-beeldschermen bieden kristalheldere, Quad HD-beelden van 2560 x 1440 of 2560 x 1080 pixels. Uw beelden komen tot leven dankzij de hoge prestaties en de hoge pixeldichtheid. De beelden worden ondersteund door verbindingen met hoge bandbreedte. Of u nu een veeleisende professional bent die extreem gedetailleerde informatie voor zijn CAD-CAM-toepassingen nodig heeft of die grafische 3D-toepassingen gebruikt, of u een financieel expert bent die werkt met enorme spreadsheets, Philips-beeldschermen geven u een kristalhelder beeld.
Prijzen
4.8
van 5
6
Reviews & awards
PNCS
07/11/2025
United Kingdom
QDOLED
JUMPED FROM IPS TO THIS ONE QDOLED AND I AM AMAZED, BY WHAT I GET,,,THE COLOURS THE SPEED OF IT... ITS SATISFIED... IF I KNEW ABOUT IT WOULD BOUGHT IT BEFORE... WORTH THE COINS IT COST... AT THIS TIME...
Voordelen
BOUGHT ONE BECAUSE MY FRIEND BOUGHT AN OLED FROM MSI, DID LIKED HOW IT LOOKS LIKE, SO FOUND FOR MYSELF SMTH SIMILAR....
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED gaming monitor
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED gaming monitor
Spielerman
12/05/2026
Deutschland
Geverifieerde koper
keinen besseren Monitor gehabt
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED-Gaming-Monitor
Date of Use 2026-04-26
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED-Gaming-Monitor
Date of Use 2026-04-26
Mannaiaeva
04/08/2025
Italia
Geverifieerde koper
Monitor eccezzionale !
Monitor perfetto in tutte le sue caratteristiche . Credo che a questo prezzo sia uno dei migliori monitor in circolazione ad oggi, tenendo conto che è anche un OLED. Se proprio vogliamo trovarci un neo è il tasto di accensione e spegnimento posto sul retro del monitor. A mio avviso un pò scomodo.
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor per giochi QD OLED
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor per giochi QD OLED
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse. Het meetpatroon is 1 horizontale lijn.
DCI-P3-dekking op basis van CIE1976, sRGB-gebied op basis van CIE1931, NTSC- en Adobe RGB-gebied op basis van CIE1976.
Actieve pixels: 2560 (H) x 1440 (V). Totaal aantal pixels: 2576 (H) x 1456 (V); extra pixels aan elke zijde, ruimte gereserveerd voor pixelverschuiving.
De verhouding van het display-emissielicht in het bereik van 415 - 455 nm tot de displayemissie van 400 - 500 nm moet minder dan 50% zijn.
Voor de beste prestaties moet u ervoor zorgen dat uw grafische kaart de maximale resolutie en vernieuwingsfrequentie van dit Philips-scherm kan bereiken.
Deze monitor streeft naar duurzaamheid: de voet is gemaakt van 35% gerecycled plastic.
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.
De producten en accessoires die in deze folder worden vermeld, kunnen per land en regio verschillen.
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Ondersteuningsinterface voor NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Werk de NVIDIA® G-SYNC®-driver bij naar de nieuwste versie. Meer informatie vindt u op de website van NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Zorg dat uw grafische kaart NVIDIA® G-SYNC® ondersteunt