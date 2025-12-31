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27M2N3200S/01
Evnia 3000
68,5 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
U wilt intens en competitief gamen. U wilt een beeldscherm met supervloeiende beelden. Dit beeldscherm vernieuwt beelden tot 180 keer per seconde, dus sneller dan een standaardbeeldscherm. Bij een lagere framesnelheid kan het gebeuren dat de vijand van plek naar plek op het scherm springt, waardoor deze moeilijk te raken is. Met een framesnelheid van 180 Hz worden deze belangrijke ontbrekende afbeeldingen op het scherm weergegeven, zodat de vijand in vloeiende bewegingen wordt weergegeven en gemakkelijker te raken is. Dankzij minimale vertraging en het ontbreken van 'screen tearing' is dit Philips-beeldscherm de perfecte partner bij het gamen.
De Philips Evnia met 0,5 ms Smart MBR voorkomt vlekken en bewegingsonscherpte en levert beter gevormde en nauwkeurige beelden voor een betere game-ervaring. Snelle actie en dramatische overgangen worden vloeiend weergegeven. De beste keuze voor spannende en twitch-gevoelige games.
Deze functie is gemaakt voor gameplay boordevol actie. Niet alleen kun je hiermee vrijwel ruisvrij gamen, maar het kan ook goed worden gecombineerd met hoge framesnelheden voor de beste en scherpste beelden. Gegarandeerd.
Recensies
De maximale resolutie is geschikt voor HDMI-input of DP-input.
Voor de beste prestaties moet u ervoor zorgen dat uw grafische kaart de maximale resolutie en vernieuwingsfrequentie van dit Philips-scherm kan bereiken.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
Smart MBR is bedoeld om de helderheid aan te passen voor reductie van onscherpe beelden, dus de helderheid kan niet worden aangepast als het is ingeschakeld. Om bewegingsonscherpte te verminderen, knippert de LED-achtergrondverlichting synchroon met de schermvernieuwing, waardoor de helderheid merkbaar kan veranderen.
Smart MBR is een voor games geoptimaliseerde modus. Als u Smart MBR inschakelt, kan het scherm gaan flikkeren. Het wordt aanbevolen om het uit te schakelen wanneer u de gamingfunctie niet gebruikt.
sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931
Adobe RGB- en DCI-P-dekking op basis van CIE1976
Deze monitor is duurzaam: de voetjes van de standaard zijn gemaakt van 35% gerecycled plastic en het chassis van de monitor is gemaakt van 85% gerecyclede kunststoffen.
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.