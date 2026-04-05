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27E2N2500/00
2000-serie
68,6 cm (27")
2560 x 1440 (Quad HD)
IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.
Deze Philips-beeldschermen bieden kristalheldere, Quad HD-beelden van 2560 x 1440 pixels. Je beelden komen tot leven dankzij de hoge prestaties en de hoge pixeldichtheid. De beelden worden ondersteund door verbindingen met hoge bandbreedte. Of je nu een veeleisende professional bent die extreem gedetailleerde informatie voor zijn CAD-CAM-toepassingen nodig heeft of grafische 3D-toepassingen gebruikt, of een financieel expert die werkt met enorme spreadsheets, Philips-beeldschermen geven je een kristalhelder beeld.
SmartContrast is een Philips-technologie die het weergegeven beeld analyseert. Kleuren worden automatisch bijgesteld en de intensiteit van de achtergrondverlichting wordt aangepast voor een dynamische verbetering van het contrast bij digitale afbeeldingen, video's of games met donkere kleurtinten. In de modus Economisch worden het contrast en de achtergrondverlichting optimaal ingesteld voor alledaagse kantoortoepassingen en een laag energieverbruik.
4.1
van 5
36
Reviews & awards
Verstrepen
05/04/2026
België
Geverifieerde koper
Heel tevreden klant.
Mooi beeld, duidelijk. Top toestel voor de beste, lage prijs.
Deze review is gemaakt voor Monitor 27E1N1100A Full HD LCD-monitor
Deze review is gemaakt voor Monitor 27E1N1100A Full HD LCD-monitor
AWT74
15/06/2026
Nederland
QHD beeldschermen zonder poespas
Mooie QHD beeldschermen zonder te veel poespas.. 1 HDMI 2.0 poort en 1 DVI poort en een voedingsaansluiting. Beide beeldschermen draaien beiden 2560x1440p @ 120Hz. Mooi scherp en rustig beeld, vergelijkbaar met mijn twee 27" schermen (XUB2797QSN/QSU) van Iiyama op mijn werk.
Voordelen
scherp beeld, licht, simpele bediening
Nadelen
Geen USB aansluitingen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Monitor 27E2N2500 Quad HD-monitor
Date of Use 2026-06-05
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Monitor 27E2N2500 Quad HD-monitor
Date of Use 2026-06-05
Otto1954
08/02/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Goedkope maar goede monitor
Het is een prima monitor enkel de bediening op de achterkant is wat onhandig
Voordelen
Groot, mooi beeld en degelijk
Nadelen
Bediening aan de achterkant
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Monitor 27E1N1100A Full HD LCD-monitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Monitor 27E1N1100A Full HD LCD-monitor
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
MPRT is bedoeld om de helderheid aan te passen voor reductie van onscherpe beelden, dus de helderheid niet kan worden aangepast als MPRT is ingeschakeld. Om bewegingsonscherpte te verminderen, knippert de LED-achtergrondverlichting synchroon met de schermvernieuwing, waardoor de helderheid merkbaar kan veranderen.
MPRT is een voor games geoptimaliseerde modus. Als u MPRT inschakelt, kan het scherm gaan flikkeren. Het wordt aanbevolen om het uit te schakelen wanneer u de gamingfunctie niet gebruikt.
De producten en accessoires die in deze folder worden vermeld, kunnen per land en regio verschillen.
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.