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Niet meer leverbaar
276E9QSB/00
Schitterende kleuren — prachtig design
De Philips E line-monitor heeft een stijlvol design en geweldige beeldkwaliteit. Een Full HD-scherm met dunne rand en Ultra Wide-Color biedt levensechte beelden. Geniet van een superieure kijkervaring in een stijlvol design.
E Line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Ultra Wide-Color-technologie levert een breder spectrum aan kleuren voor een schitterend beeld. Het bredere 'kleurengamma' van Ultra Wide-Color produceert meer natuurlijk uitziend groen, levendiger rood en dieper blauw. Breng mediaentertainment, afbeeldingen en zelfs productiviteit tot leven met de intense kleuren van de Ultra Wide-Color-technologie.
IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.
Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.
Recensies
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976
sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.