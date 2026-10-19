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Niet meer leverbaar

LCD-monitor met Ultra Wide-Color

276E9QSB/00

Schitterende kleuren — prachtig design

De Philips E line-monitor heeft een stijlvol design en geweldige beeldkwaliteit. Een Full HD-scherm met dunne rand en Ultra Wide-Color biedt levensechte beelden. Geniet van een superieure kijkervaring in een stijlvol design.

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Schitterende kleuren — prachtig design

  • E Line

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ultra Wide-Color met nog meer kleuren voor een levendig beeld

Ultra Wide-Color met nog meer kleuren voor een levendig beeld

Ultra Wide-Color-technologie levert een breder spectrum aan kleuren voor een schitterend beeld. Het bredere 'kleurengamma' van Ultra Wide-Color produceert meer natuurlijk uitziend groen, levendiger rood en dieper blauw. Breng mediaentertainment, afbeeldingen en zelfs productiviteit tot leven met de intense kleuren van de Ultra Wide-Color-technologie.

IPS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

IPS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.

16:9 Full HD-scherm voor extreem scherpe beelden

16:9 Full HD-scherm voor extreem scherpe beelden

Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. "IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

  2. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  3. NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976

  4. sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931

  5. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.