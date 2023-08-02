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MonitorLCD-monitor met USB-C-dock

276B1/00

3.8
| (106) Reviews & awards

1 Prijs

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Deze Philips-monitor van 90 W power heeft een simpel dockingstation. Met één USB-C-kabel kunt u tegelijk genieten van QHD-beelden, een laptop opladen en verbinden met Ethernet. Uw ogen raken minder snel vermoeid dankzij TÜV-gecertificeerd oogcomfort.
Bekijk alle voordelen

met USB-C-docking

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  • B Line

  • 68,6 cm (27")

  • 2560 x 1440 (QHD)

Met USB-C kan de laptop rechtstreeks vanaf een monitor worden opgeladen

Met USB-C kan de laptop rechtstreeks vanaf een monitor worden opgeladen

Dit Philips-scherm heeft een ingebouwd USB type-C-basisstation met stroomvoorziening. Dankzij het slimme en flexibele energiebeheer kunt u uw compatibele* laptop rechtstreeks en snel opladen. Met de slanke, omkeerbare USB-C-aansluiting kunt u gemakkelijk docken met één kabel. Maak het uzelf gemakkelijker door al uw randapparatuur zoals toetsenbord, muis en uw RJ-45-ethernetkabel op het basisstation van de monitor aan te sluiten. U kunt video's met hoge resolutie bekijken en supersnel data doorsturen terwijl u uw notebook oplaadt en een boost geeft.

Kristalheldere beelden met Quad HD 2560 x 1440 pixels

Kristalheldere beelden met Quad HD 2560 x 1440 pixels

Deze Philips-beeldschermen bieden kristalheldere, Quad HD beelden van 2560 x 1440 of 2560 x 1080 pixels. Uw beelden komen tot leven door de hoge prestaties en de grote pixeldichtheid. De beelden kunnen afkomstig zijn van verbindingen met hoge bandbreedte zoals USB-C, DisplayPort of HDMI. Of u nu een veeleisende professional bent die extreem gedetailleerde informatie voor zijn CAD-CAM toepassingen nodig heeft of die grafische 3D-toepassingen gebruikt, of een financieel expert bent die met enorme spreadsheets werkt, Philips-displays geven u een kristalhelder beeld.

TÜV-gecertificeerd voor oogcomfort om vermoeide ogen tegen te gaan

TÜV-gecertificeerd voor oogcomfort om vermoeide ogen tegen te gaan

Het Philips-scherm voldoet aan de TÜV Rheinland-standaard voor oogcomfort. Het voorkomt dat ogen vermoeid raken als gevolg van langdurig computergebruik. Philips-schermen met de TÜV-certificering voor oogcomfort hebben gegarandeerd trillingsvrije beelden, een modus met weinig blauw licht, geen storende reflecties, een brede kijkhoek, een betere beeldkwaliteit bij verschillende kijkhoeken en een ergonomische standaard voor een optimale kijkervaring. Houd uw ogen gezond en verhoog uw productiviteit.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Award image AWARD-7185186

Recensies

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3.8

van 5

106

Reviews & awards

02/08/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Fantastische monitor

Dit is nu echt een monitor waarvan je kan zeggen "fantastisch ". Zeer gemakkelijk in elkaar te zetten. Heel mooi beeld. Gaat inderdaad automatisch op spaarstand als je wegloopt. Ook het gewicht valt op, ik moet monitor elke dag naar andere kamer brengen. Maar is echt een lichtgewicht ivm vorige monitor. Prima aankoop!

Voordelen

Performance, gewicht, zuinig

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Business Monitor 242B1 LCD-monitor met PowerSensor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Business Monitor 242B1 LCD-monitor met PowerSensor

18/01/2022

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Philips Monitor

Prima beeldscherm, doet wat ik van topmerk mag verwachten

Voordelen

Eenvoudig

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Business Monitor 245B1 LCD-monitor met PowerSensor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Business Monitor 245B1 LCD-monitor met PowerSensor

01/09/2021

Nederland

Nederland

uitstekende monitor

Het instellen van de verschillende menu's wat ongemakkelijk wanneer het instellen is gelukt een geweldige monitor. Een handiger menu zou prettig zijn. Ook aangeven dat een Belkin HDMI Ultra High Speed 4 K storingen veroorzaakt ( alle HDMI 4 K kabels?) aangesloten op een Apple computer met een Belkin adapter.

Voordelen

kantoor instelling voor meer rust aan de ogen zeer prettig

Nadelen

geen duidelijkheid welke hdmi kabels + adapters geschikt zijn voor de monitor. Waarom geen advies van uw eigen merk, niet geweten dat u deze ook verkoopt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Business Monitor 245B1 LCD-monitor met PowerSensor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Business Monitor 245B1 LCD-monitor met PowerSensor

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. De maximale resolutie is geschikt voor USB-C-, DP- of HDMI-input.

  2. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  3. NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976

  4. sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931

  5. Voor video-overdracht via USB-C moet uw laptop/apparaat USB-C met DP Alt-modus ondersteunen

  6. Activiteiten zoals het delen van schermen en het streamen van onlinevideo en -audio via internet kunnen de prestaties van uw netwerk beïnvloeden. De algehele audio- en videokwaliteit is afhankelijk van uw hardware, netwerkbandbreedte en de prestaties daarvan.

  7. Voor de USB-C-functie voor voeding en opladen moet uw notebook/apparaat de standaardspecificaties voor stroomvoorziening via USB-C ondersteunen. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw notebook of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie.

  8. Als uw ethernetverbinding traag lijkt, opent u het OSD-menu en selecteert u USB 3.0 of een latere versie die de LAN-snelheid tot 1G ondersteunt.

  9. EPEAT-classificatie is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar https://www.epeat.net/ voor informatie over de registratiestatus in uw land.

  10. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.