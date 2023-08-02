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B Line
68,6 cm (27")
2560 x 1440 (QHD)
Dit Philips-scherm heeft een ingebouwd USB type-C-basisstation met stroomvoorziening. Dankzij het slimme en flexibele energiebeheer kunt u uw compatibele* laptop rechtstreeks en snel opladen. Met de slanke, omkeerbare USB-C-aansluiting kunt u gemakkelijk docken met één kabel. Maak het uzelf gemakkelijker door al uw randapparatuur zoals toetsenbord, muis en uw RJ-45-ethernetkabel op het basisstation van de monitor aan te sluiten. U kunt video's met hoge resolutie bekijken en supersnel data doorsturen terwijl u uw notebook oplaadt en een boost geeft.
Deze Philips-beeldschermen bieden kristalheldere, Quad HD beelden van 2560 x 1440 of 2560 x 1080 pixels. Uw beelden komen tot leven door de hoge prestaties en de grote pixeldichtheid. De beelden kunnen afkomstig zijn van verbindingen met hoge bandbreedte zoals USB-C, DisplayPort of HDMI. Of u nu een veeleisende professional bent die extreem gedetailleerde informatie voor zijn CAD-CAM toepassingen nodig heeft of die grafische 3D-toepassingen gebruikt, of een financieel expert bent die met enorme spreadsheets werkt, Philips-displays geven u een kristalhelder beeld.
Het Philips-scherm voldoet aan de TÜV Rheinland-standaard voor oogcomfort. Het voorkomt dat ogen vermoeid raken als gevolg van langdurig computergebruik. Philips-schermen met de TÜV-certificering voor oogcomfort hebben gegarandeerd trillingsvrije beelden, een modus met weinig blauw licht, geen storende reflecties, een brede kijkhoek, een betere beeldkwaliteit bij verschillende kijkhoeken en een ergonomische standaard voor een optimale kijkervaring. Houd uw ogen gezond en verhoog uw productiviteit.
Prijzen
3.8
van 5
106
Reviews & awards
Mikeymike010
02/08/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Fantastische monitor
Dit is nu echt een monitor waarvan je kan zeggen "fantastisch ". Zeer gemakkelijk in elkaar te zetten. Heel mooi beeld. Gaat inderdaad automatisch op spaarstand als je wegloopt. Ook het gewicht valt op, ik moet monitor elke dag naar andere kamer brengen. Maar is echt een lichtgewicht ivm vorige monitor. Prima aankoop!
Voordelen
Performance, gewicht, zuinig
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Business Monitor 242B1 LCD-monitor met PowerSensor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Business Monitor 242B1 LCD-monitor met PowerSensor
Fastfrits
18/01/2022
Nederland
Geverifieerde koper
Philips Monitor
Prima beeldscherm, doet wat ik van topmerk mag verwachten
Voordelen
Eenvoudig
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Business Monitor 245B1 LCD-monitor met PowerSensor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Business Monitor 245B1 LCD-monitor met PowerSensor
Ray 3
01/09/2021
Nederland
uitstekende monitor
Het instellen van de verschillende menu's wat ongemakkelijk wanneer het instellen is gelukt een geweldige monitor. Een handiger menu zou prettig zijn. Ook aangeven dat een Belkin HDMI Ultra High Speed 4 K storingen veroorzaakt ( alle HDMI 4 K kabels?) aangesloten op een Apple computer met een Belkin adapter.
Voordelen
kantoor instelling voor meer rust aan de ogen zeer prettig
Nadelen
geen duidelijkheid welke hdmi kabels + adapters geschikt zijn voor de monitor. Waarom geen advies van uw eigen merk, niet geweten dat u deze ook verkoopt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Business Monitor 245B1 LCD-monitor met PowerSensor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Business Monitor 245B1 LCD-monitor met PowerSensor
De maximale resolutie is geschikt voor USB-C-, DP- of HDMI-input.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976
sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931
Voor video-overdracht via USB-C moet uw laptop/apparaat USB-C met DP Alt-modus ondersteunen
Activiteiten zoals het delen van schermen en het streamen van onlinevideo en -audio via internet kunnen de prestaties van uw netwerk beïnvloeden. De algehele audio- en videokwaliteit is afhankelijk van uw hardware, netwerkbandbreedte en de prestaties daarvan.
Voor de USB-C-functie voor voeding en opladen moet uw notebook/apparaat de standaardspecificaties voor stroomvoorziening via USB-C ondersteunen. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw notebook of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie.
Als uw ethernetverbinding traag lijkt, opent u het OSD-menu en selecteert u USB 3.0 of een latere versie die de LAN-snelheid tot 1G ondersteunt.
EPEAT-classificatie is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar https://www.epeat.net/ voor informatie over de registratiestatus in uw land.
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.