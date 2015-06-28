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Niet meer leverbaar
G Line
144 Hz
68,6 cm (27")
NVIDIA G-SYNC™ is een baanbrekende nieuwe schermtechnologie die de beste en snelste game-ervaring ooit levert. G-SYNC™ zorgt voor revolutionaire prestaties door de vernieuwingsfrequentie te synchroniseren met de GPU in uw GeForce GTX-PC. Dit elimineert 'screen tearing' en minimaliseert vertraagd en haperend beeld. Het resultaat: scènes verschijnen direct, voorwerpen zien er scherper uit en de gameplay is uiterst vloeiend. Zo geniet u van een superieure visuele ervaring en bent u uw rivalen steeds te snel af.
U wilt intens en competitief gamen. U wilt een beeldscherm met supervloeiende beelden. Dit Philips-beeldscherm vernieuwt beelden tot 144 keer per seconde, effectief 2,4 keer sneller dan een standaardbeeldscherm. Bij een lagere framesnelheid kan het gebeuren dat de vijand van plek naar plek op het scherm springt, zodat deze moeilijk is te raken. Met een framesnelheid van 144 Hz worden deze belangrijke ontbrekende afbeeldingen op het scherm weergegeven, zodat de vijand in vloeiende bewegingen wordt weergegeven en gemakkelijker te raken is. Dankzij minimale vertraging en het ontbreken van 'screen tearing' is dit Philips-beeldscherm de perfecte partner bij het gamen.
SmartResponse is een exclusieve overdrive-technologie van Philips die automatisch de responstijd aanpast voor toepassingen die snellere responstijden vereisen, zoals games en films. Met deze technologie worden beelden zonder trillingen, vertragingstijd of spookeffecten weergegeven.
4.8
van 5
5
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Portillox2
28/06/2015
Nederland
Geverifieerde koper
een uitstekend multifunctioneel monitor
het beeld is prachtig (G-SYNC werkt geweldig met de GTX980), de flexibiliteit om het scherm te draaien en de hoogte te stellen is zeer soepel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 272G5DYEB LCD-monitor met NVIDIA G-SYNC™
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 272G5DYEB LCD-monitor met NVIDIA G-SYNC™
Lordzytech
15/02/2016
United Kingdom
Wow! Value for money and great visual experience
I am partially sighted and even I can see the difference in the Colour depth and clarity of this monitor. I would seriously recommend this monitor to anyone plays games or watches films on their computers. Being partially sighted the MHz speed is a big thing when playing games. TV's? don't use them for playing games quality is non existent.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™
markyb
04/02/2016
United Kingdom
Geverifieerde koper
value for money
Obviously this is not the most expensive monitor, but the performance for gaming has not let me down, colours sharp and because of refresh rate the picture quality has been what i expected. Overall thumbs up.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™
Controleer of uw PC aan de volgende vereisten voldoet: besturingssysteem Windows 7 of hoger, videokaart NVidia Geforce GTX650 Ti Boost CPU of hoger en bijgewerkt met de nieuwste driver.
De G-Sync-modus, ULMB-modus en 3D Vision-modus kunnen niet tegelijk worden gebruikt. Als een van de modi wordt ingeschakeld, moeten de andere twee modi zijn uitgeschakeld.
ULMB is alleen ingeschakeld bij 85 Hz, 100 Hz en 120 Hz. 3D Vision is alleen ingeschakeld bij 100 Hz en 120 Hz.
NVIDIA Graphics en DisplayPort-verbinding vereist voor G-SYNC™. Raadpleeg www.geforce.com/g-sync voor meer informatie.
Voor vragen over 144Hz-prestaties neemt u rechtstreeks contact op met de leverancier van de videokaart.
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