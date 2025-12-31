Minimale vertraging verkort de tijd tussen apparaten naar de monitor

Vertraging is de tijd die verstrijkt tussen het uitvoeren van een actie met aangesloten apparaten en het resultaat op het scherm zien. Minimale vertraging verkort de tijd tussen het invoeren van een opdracht naar de monitor. Hierdoor verloopt het spelen van twitch-gevoelige videogames een stuk beter, wat vooral van belang is voor wie snelle, competitieve games speelt.