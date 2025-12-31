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  • De ultieme game-ervaring
  • De ultieme game-ervaring
  • De ultieme game-ervaring
  • De ultieme game-ervaring
  • De ultieme game-ervaring
  • De ultieme game-ervaring
  • De ultieme game-ervaring
  • Energy Label Europe E
    De ultieme game-ervaring
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Evnia Gaming MonitorFull HD-gamemonitor

25M2N5200P/00

De ultieme game-ervaring
Een gamemonitor die het beste van twee werelden heeft. Met SmartContrast en een combinatie van AMD FreeSync-technologie en een vernieuwingsfrequentie van 280 Hz kunt u met dit product soepel en snel gamen zonder dat dit ten koste gaat van de beeldvorming.
Bekijk alle voordelen

De ultieme game-ervaring

  • Evnia 5000

  • 25 (62,2 cm (24,5") diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium; zonder haperingen voor vloeiende gameplay

AMD FreeSync™ Premium; zonder haperingen voor vloeiende gameplay

Gamen mag geen keuze zijn tussen schokkerige gameplay of gebroken frames. AMD FreeSync™ Premium voorziet serieuze gamers van een vloeiende gameplay zonder haperingen met topprestaties. Game vol vertrouwen met een hoge vernieuwingsfrequentie, compensatie voor lage framerate, en lage latentie.

Baanbrekende vernieuwingsfrequentie van 280 Hz voor vloeiende gameplay

Baanbrekende vernieuwingsfrequentie van 280 Hz voor vloeiende gameplay

Het Philips Evnia 280Hz-scherm tilt uw game-ervaring naar een hoger niveau. De lage invoervertraging in combinatie met de technologie voor variabele vernieuwingsfrequentie biedt een overweldigende game-ervaring. Bovendien biedt ons scherm met brede kijkhoeken en hoge resolutie een realistische game-ervaring met onovertroffen kleurnauwkeurigheid. Concentreer u op wat belangrijk is: de verstelbare standaard biedt het benodigde comfort en het trillingsvrije scherm geeft een rustig beeld, zodat u zonder zorgen over gezondheid kunt gamen.

Minimale vertraging verkort de tijd tussen apparaten naar de monitor

Minimale vertraging verkort de tijd tussen apparaten naar de monitor

Vertraging is de tijd die verstrijkt tussen het uitvoeren van een actie met aangesloten apparaten en het resultaat op het scherm zien. Minimale vertraging verkort de tijd tussen het invoeren van een opdracht naar de monitor. Hierdoor verloopt het spelen van twitch-gevoelige videogames een stuk beter, wat vooral van belang is voor wie snelle, competitieve games speelt.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. "IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

  2. De maximale resolutie is alleen geschikt voor DP-input.

  3. Voor de beste prestaties moet u ervoor zorgen dat uw grafische kaart de maximale resolutie en vernieuwingsfrequentie van dit Philips-scherm kan bereiken.

  4. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  5. Smart MBR is bedoeld om de helderheid aan te passen voor reductie van onscherpe beelden, dus de helderheid kan niet worden aangepast als het is ingeschakeld. Om bewegingsonscherpte te verminderen, knippert de LED-achtergrondverlichting synchroon met de schermvernieuwing, waardoor de helderheid merkbaar kan veranderen.

  6. Smart MBR is een voor games geoptimaliseerde modus. Als u Smart MBR inschakelt, kan het scherm gaan flikkeren. Het wordt aanbevolen om het uit te schakelen wanneer u de gamingfunctie niet gebruikt.

  7. Adobe RGB en DCI-P3-dekking op basis van CIE1976, sRGB-gebied op basis van CIE1931, NTSC-gebied op basis van CIE1976.

  8. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, AMD FreeSync™ en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere productnamen die in deze publicatie worden gebruikt, dienen uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven.

  9. Ondersteuningsinterface voor NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  10. Werk de NVIDIA® G-SYNC®-driver bij naar de nieuwste versie. Meer informatie vindt u op de website van NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  11. Zorg dat uw grafische kaart NVIDIA® G-SYNC® ondersteunt

  12. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.