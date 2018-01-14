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Niet meer leverbaar
Ultraslanke LED-TV
Het stijlvolle design van de Philips 4000-serie met Digital Crystal Clear vormt een fraaie aanvulling op uw interieur. Geniet van de HEVC-beeldkwaliteit en een helder geluid voor een ontspannen entertainmentervaring.
60 cm (24")
LED-TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Gestroomlijnd. Geavanceerd. Elegant. Nauwkeurig. Het Philips Ultra Slim-silhouet. Dat zo iets subtiels zo kan inspireren is niet verrassend, het is een verrijking van uw interieur.
Donker, mysterieus en ongelooflijk sterk. De zwarte standaarden van Philips tillen uw TV naar een hoger niveau. De duurzame constructie met een subtiel design straalt precies dezelfde elegantie en stijl uit als uw nieuwe TV. Het is een wonder dat zoiets kleins zo sterk kan zijn.
Philips heeft Digital Crystal Clear ontwikkeld voor een natuurlijk uitziend beeld, ongeacht de bron. Of u nu wilt genieten van uw favoriete series en films, het nieuws wilt zien of gezellig met vrienden wilt kijken, alles wordt weergegeven met optimaal contrast, en de beste kleuren en scherpte.
4.0
van 5
22
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
fredf
14/01/2018
Deutschland
Geverifieerde koper
Top, für das Kinderzimmer genau richtig!
Das Gerät ist genau richtig für ein nicht zu großes Kinderzimmer. Wir nutzen es sowohl als TV-Gerät wie auch als Monitor für den Laptop und den DVD-Player. Sowohl Bild als auch Ton sind für diesen Zweck optimal. Das Preis / Leistungsverhältnis ist Top. Ich kann das Gerät nur empfehlen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PHS4031 Ultraflacher LED TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PHS4031 Ultraflacher LED TV
Muli20
14/01/2018
Deutschland
Top, für das Kinderzimmer genau richtig!
Das Gerät ist genau richtig für ein nicht zu großes Kinderzimmer. Wir nutzen es sowohl als TV-Gerät wie auch als Monitor für den Laptop und den DVD-Player. Sowohl Bild als auch Ton sind für diesen Zweck optimal. Das Preis / Leistungsverhältnis ist Top. Ich kann das Gerät nur empfehlen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PHS4031 Ultraflacher LED TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PHS4031 Ultraflacher LED TV
Atom1
03/07/2017
Deutschland
Geverifieerde koper
Modell-Nr.: 24PHS4031/12
Ich kaufte mir dieses Modell weil ich einen kleinen Fernseher haben wollte der aber auch die Vorzüge eines Großen hat. Er ist benutzerfreundlich hat ein hervorragendes Bilt und Ton. Ich bin sehr zufrieden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PHS4031 Ultraflacher LED TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PHS4031 Ultraflacher LED TV
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.