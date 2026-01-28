144 Hz vernieuwingsfrequentie voor supervloeiende, schitterende beelden

U wilt intens en competitief gamen. U wilt een beeldscherm met supervloeiende beelden. Dit Philips-beeldscherm vernieuwt beelden tot 144 keer per seconde, effectief 2,4 keer sneller dan een standaardbeeldscherm. Bij een lagere framesnelheid kan het gebeuren dat de vijand van plek naar plek op het scherm springt, zodat deze moeilijk is te raken. Met een framesnelheid van 144 Hz worden deze belangrijke ontbrekende afbeeldingen op het scherm weergegeven, zodat de vijand in vloeiende bewegingen wordt weergegeven en gemakkelijker te raken is. Dankzij minimale vertraging en het ontbreken van 'screen tearing' is dit Philips-beeldscherm de perfecte partner bij het gamen