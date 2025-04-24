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24M1N3200ZS/00
Evnia 3000
24 (60,5 cm (23,8") diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Gamen mag geen keuze zijn tussen schokkerige gameplay of gebroken frames. AMD FreeSync™ Premium voorziet serieuze gamers van een vloeiende gameplay zonder haperingen met topprestaties. Game vol vertrouwen met een hoge vernieuwingsfrequentie, compensatie voor lage framerate, en lage latentie.
U wilt intens en competitief gamen. U wilt een beeldscherm met supervloeiende beelden. Dit Philips-beeldscherm vernieuwt beelden tot 165 keer per seconde, dus sneller dan een standaardbeeldscherm. Bij een lagere framesnelheid kan het gebeuren dat de vijand van plek naar plek op het scherm springt, waardoor deze moeilijk te raken is. Met een framesnelheid van 165 Hz worden deze belangrijke ontbrekende afbeeldingen op het scherm weergegeven, zodat de vijand in vloeiende bewegingen wordt weergegeven en gemakkelijker te raken is. Dankzij minimale vertraging en het ontbreken van 'screen tearing' is dit Philips-beeldscherm de perfecte partner bij het gamen
MPRT (motion picture response time) is een intuïtievere manier om de responstijd te beschrijven, die direct verwijst naar de duur van wazige ruis tot heldere en scherpe beelden. De Philips-monitor voorgames met een MPRT van 1 ms voorkomt vlekken en bewegingsonscherpte, levert beter gevormde en nauwkeurige beelden voor een betere game-ervaring. De beste keuze voor spannende en twitch-gevoelige games.
4.3
van 5
3
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Eduard567
24/04/2025
Suisse
Farben sehr Schön.
Super für den Preis Perfekt!!! Die Fraben sind sehr schön und in Spielen sieht es unglaublich aus für den Preis. +165 Hz +Schöne Farben +Elegant +Displayport -Man könnte im Lieferumfang sagen welche version das Displa port kabel hat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD Gaming-Monitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD Gaming-Monitor
GeoV
05/02/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Fijn tweede beeldscherm bij mijn Macbook Air
Fijn tweede beeldscherm bij een laptop, en zeker als games-monitor. Mooi beeld en goed contrast. Ben er blij mee. Bij gewoon computer gebruik is de tekst iets minder van kwaliteit als een Mac beeldscherm, maar zeker geen dealbreaker.
Voordelen
Mooie films- of games monitor, werkt goed samen als uitgebreid beeldscherm bij Macbook Air
Nadelen
Tekst is wat minder van kwaliteit (vergeleken met de Macbook)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD-gamemonitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD-gamemonitor
SaLGaL78
29/12/2023
Italia
Philips-medewerker
Geverifieerde koper
Buon FHD
[Employee of philipsglobal] Caratteristiche pannello ottime per lavoro d'ufficio e progettazione CAD. Si lavora bene anche in grafica e modellazione 3D. pLe prestazioni sono buone anche per gaming saltuario. La mancanza di speeker e l'impossibilità della regolazione in altezza si risente, però in rapporto al costo ci si adatta; buona la dotazione presente nella confezione. Rapporto Prezzo/Qualità buono.
Voordelen
Qualità del pannello e materiali, dotazione a corredo.
Nadelen
Regolazione solo inclinazione pannello, mancanza di speeker
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 27M1N3200ZS Monitor da gaming Full HD
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 27M1N3200ZS Monitor da gaming Full HD
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976
sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931
Adobe RGB-dekking op basis van CIE1976
De maximale resolutie is geschikt voor HDMI-input of DP-input.
Voor de beste prestaties moet u ervoor zorgen dat uw grafische kaart de maximale resolutie en vernieuwingsfrequentie van dit Philips-scherm kan bereiken.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
MPRT is bedoeld om de helderheid aan te passen voor reductie van onscherpe beelden, dus de helderheid niet kan worden aangepast als MPRT is ingeschakeld. Om bewegingsonscherpte te verminderen, knippert de LED-achtergrondverlichting synchroon met de schermvernieuwing, waardoor de helderheid merkbaar kan veranderen.
MPRT is een voor games geoptimaliseerde modus. Als u MPRT inschakelt, kan het scherm gaan flikkeren. Het wordt aanbevolen om het uit te schakelen wanneer u de gamingfunctie niet gebruikt.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, AMD FreeSync™ en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere productnamen die in deze publicatie worden gebruikt, dienen uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven.
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.