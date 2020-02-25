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Niet meer leverbaar

LCD-monitor met Ultra Wide-Color

246E9QJAB/00

4.2

| (59) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan

Schitterende kleuren — prachtig design

De Philips E line-monitor heeft een stijlvol design en geweldige beeldkwaliteit. Een Full HD-scherm met dunne rand en Ultra Wide-Color biedt levensechte beelden. Geniet van een superieure kijkervaring in een stijlvol design.

Bekijk alle voordelen

Schitterende kleuren — prachtig design

  • E Line

  • 24 (60,5 cm (23,8") diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ultra Wide-Color met nog meer kleuren voor een levendig beeld

Ultra Wide-Color-technologie levert een breder spectrum aan kleuren voor een schitterend beeld. Het bredere 'kleurengamma' van Ultra Wide-Color produceert meer natuurlijk uitziend groen, levendiger rood en dieper blauw. Breng mediaentertainment, afbeeldingen en zelfs productiviteit tot leven met de intense kleuren van de Ultra Wide-Color-technologie.

DisplayPort-aansluiting voor het beste beeld

DisplayPort is een digitale koppeling tussen de PC en monitor, zonder conversie. Met ondersteuning voor kabels van maximaal 15 meter en een gegevensoverdracht van 10,8 Gbps/sec liggen de capaciteiten van een DisplayPort hoger dan die van een DVI-poort. De goede prestaties en verwaarloosbare vertraging zorgen voor de snelste beeld- en vernieuwingsfrequenties, wat DisplayPort niet alleen de beste keus maakt voor algemeen gebruik bij u thuis of op kantoor, maar ook voor veeleisende games en films, videobewerking en meer. DisplayPort kan op diverse adapters worden aangesloten voor nog meer gebruiksgemak.

Minder vermoeide ogen met trillingsvrije technologie

Door de manier waarop de helderheid wordt aangestuurd op schermen met LED-achtergrondverlichting ervaren sommige gebruikers trillingen op het scherm die vermoeide ogen veroorzaken. Trillingsvrije technologie van Philips biedt een nieuwe oplossing voor het reguleren van de helderheid en het verminderen van trillingen voor meer kijkplezier.

Technische specificaties

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Recensies

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4.2

van 5

59

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

25/02/2020

België

België

Geverifieerde koper

Mooi product

Gemakkelijk te installeren, groot scherm, kleinzoon gebruikt de pc als spelcomputer.

Voordelen

Mooie kleuren, mooi beeld.

Nadelen

Aan/uit toets achteraan het scherm

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Datum gebruik 2020-01-25

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Datum gebruik 2020-01-25

04/05/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

deze monitor voldoet geheel aan mijn verwachtingen

Allereerst de beeld kwaliteit , nou dit mag ik wel zeggen zeer subliem , scherp , mooie kleuren en ook extra groot, weer groter als k gewend was

Voordelen

beeld kwaliteit is zeer scherp en mooie kleuren, geluid is ook heel goed , en instellen is gewoon gemakkelijk

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Datum gebruik 2020-04-04

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Datum gebruik 2020-04-04

17/02/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Super scherm

Is een mooie vorm gegeven scherm, past in het interieur. Zeer goed beeld. helder goed aanpasbaar.

Voordelen

mooi scherm qua uiterlijk

Nadelen

geluidskwaliteit is slecht

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Datum gebruik 2019-01-17

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Datum gebruik 2019-01-17

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Voorwaarden

  1. "IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

  2. De maximale resolutie is geschikt voor HDMI-input of DP-input.

  3. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, AMD FreeSync™ en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere productnamen die in deze publicatie worden gebruikt, dienen uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven.

  5. NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976

  6. sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931

  7. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.