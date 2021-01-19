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Niet meer leverbaar

LCD-monitor met Ultra Wide-Color

246E9QDSB/00

3.4

| (28) Reviews & awards

Schitterende kleuren — prachtig design

De Philips E line-monitor heeft een stijlvol design en geweldige beeldkwaliteit. Een Full HD-scherm met dunne rand en Ultra Wide-Color biedt levensechte beelden. Geniet van een superieure kijkervaring in een stijlvol design.

Bekijk alle voordelen

Schitterende kleuren — prachtig design

  • E Line

  • 24 (60,5 cm (23,8") diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Milieuvriendelijke materialen voldoen aan belangrijke internationale standaarden

"Philips gebruikt duurzame, milieuvriendelijke materialen bij de monitorenserie. Alle plastic behuizingen, metalen chassisonderdelen en verpakkingsmaterialen zijn gemaakt van 100% recyclebaar materiaal. Voor bepaalde modellen gebruiken we tot wel 65% gerecycled plastic. Dankzij een strenge naleving van de RoHS-normen worden giftige stoffen, zoals lood, aanzienlijk verminderd of verwijderd. De hoeveelheid kwik in monitoren met CCFL-achtergrondverlichting is aanzienlijk verlaagd en geheel verwijderd uit monitoren met LED-achtergrondverlichting.

Minder vermoeide ogen met trillingsvrije technologie

Door de manier waarop de helderheid wordt aangestuurd op schermen met LED-achtergrondverlichting ervaren sommige gebruikers trillingen op het scherm die vermoeide ogen veroorzaken. Trillingsvrije technologie van Philips biedt een nieuwe oplossing voor het reguleren van de helderheid en het verminderen van trillingen voor meer kijkplezier.

HDMI biedt een universele digitale verbinding

HDMI biedt een universele digitale verbinding

Een HDMI Ready apparaat bevat alle benodigde hardware voor High-Definition Multimedia Interface-invoer (HDMI). Een HDMI-kabel zorgt voor hoogwaardige digitale video- en audiosignalen die allemaal door één kabel worden verzonden van een PC of een willekeurig aantal AV-bronnen (zoals set-top boxes, DVD-spelers, A/V-ontvangers en videocamera's).

Technische specificaties

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Recensies

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3.4

van 5

28

Reviews & awards

19/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellent monitor!

I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Datum gebruik 2020-12-19

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Datum gebruik 2020-12-19

04/04/2020

United Kingdom

United Kingdom

Mr. Jezza

This product is exactly as described, good for games and photos. Only one down are internal speakers.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Datum gebruik 2019-04-04

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Datum gebruik 2019-04-04

30/01/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great monitor! Works well!

This is a bargained priced monitor with a built in speaker! Great value for money!

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Deze review is gemaakt voor 226E9QDSB LCD monitor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226E9QDSB LCD monitor

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Voorwaarden

  1. "IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

  2. De maximale resolutie is alleen geschikt voor HDMI-input.

  3. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, AMD FreeSync™ en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere productnamen die in deze publicatie worden gebruikt, dienen uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven.

  5. NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976

  6. sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931

  7. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.