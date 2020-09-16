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E Line
24 (60,5 cm (23,8") diag.)
2560 x 1440 (QHD)
IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.
Deze Philips-beeldschermen bieden kristalheldere, Quad HD-beelden van 2560 x 1440 pixels. Je beelden komen tot leven dankzij de hoge prestaties en de hoge pixeldichtheid. De beelden worden ondersteund door verbindingen met hoge bandbreedte. Of je nu een veeleisende professional bent die extreem gedetailleerde informatie voor zijn CAD-CAM-toepassingen nodig heeft of grafische 3D-toepassingen gebruikt, of een financieel expert die werkt met enorme spreadsheets, Philips-beeldschermen geven je een kristalhelder beeld.
Ultra Wide-Color-technologie levert een breder spectrum aan kleuren voor een schitterend beeld. Het bredere 'kleurengamma' van Ultra Wide-Color produceert meer natuurlijk uitziend groen, levendiger rood en dieper blauw. Breng mediaentertainment, afbeeldingen en zelfs productiviteit tot leven met de intense kleuren van de Ultra Wide-Color-technologie.
4.1
van 5
28
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Papapeet
16/09/2020
Nederland
Geverifieerde koper
prima philips monitor
Mooie grote monitor. Beeld bijna geheel schermvullend, slechts kleine smalle buitenrand. Geeft net wat fraaier beeld dankzij het hoge aantal pixels. Rustige kleuren.
Voordelen
helder rustig beeld met ruime pixeldichtheid
Nadelen
kan bij oudere grafische kaarten soms niet van de volle schermkapaciteit gebruik maken
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 245E1S LCD-monitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 245E1S LCD-monitor
FilipK
13/09/2019
Nederland
Prachtige monitor
Deze monitor heeft door zijn hoge resolutie een haarscherp beeld. Voor huis tuin en keuken zaken (tekstverwerken, Internetten) is hij uitstekend. Deze monitor is ook zeer geschikt voor het bewerken van foto's. Heeft helaas geen AdobeRGB ondersteuning, maar dat is voor mij niet echt nodig. Makkelijk in te stellen, flicker free en blauw filter mogelijkheid om zo rustig achter de monitor te kunnen werken, zonder last te krijgen van je ogen. Ik vond de prijs van deze monitor best meevallen voor de opties die deze beidt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 245E1S LCD-monitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 245E1S LCD-monitor
mugman
21/12/2022
United Kingdom
Excellent Monitor!
Excellent monitor. sharp details and great colors. i use it for programming
Voordelen
sharp, non exhausting, vivid colors
Nadelen
fixed stand with no height adjustment
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 275E1S LCD monitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 275E1S LCD monitor
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
De maximale resolutie is geschikt voor HDMI-input of DP-input.
NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976
sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, AMD FreeSync™ en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere productnamen die in deze publicatie worden gebruikt, dienen uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven.
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.