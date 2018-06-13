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Niet meer leverbaar
LED-beelden in levendige kleuren
Geniet van levendige beelden op deze Philips-monitor met HDMI en SmartControl lite. Een geweldige keuze!
V Line
24 (60,5 cm (23,8") diag.)
IPS-ADS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De IPS-ADS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, extreem scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk zijn.
Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.
SmartContrast is een Philips-technologie die het weergegeven beeld analyseert. Kleuren worden automatisch bijgesteld en de intensiteit van de achtergrondverlichting wordt aangepast voor een dynamische verbetering van het contrast bij digitale afbeeldingen, video's of games met donkere kleurtinten. In de modus Economisch worden het contrast en de achtergrondverlichting optimaal ingesteld voor alledaagse kantoortoepassingen en een laag energieverbruik.
4.2
van 5
5
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
Aerin
13/06/2018
Nederland
Voldoet helemaal aan mijn verwachting, kwaliteit en prijs
Zeer goed beeld, gebruikersvriendelijk en tegen een aantrekkelijke prijs
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Steve1
19/09/2017
Deutschland
Toller Monitor zu gutem Preis
Wir haben zwei Stück und sind sehr zufrieden. Guter Monitor zu passablem Preis.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Denis
17/11/2016
Danmark
Geverifieerde koper
Meget tilfreds
Har købtet 2 af dem, nemt montering, plug'n'play, uden problem. Bang for the bucks.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
HDMI-kabels variëren, afhankelijk van regio en modellen.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse