ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Energy Label Europe A
    Productfoto voorkant
  • Productfoto voorkant
  • Energy Label Europe A
    Productfoto voorkant
  • Productfoto voorkant

Niet meer leverbaar

LCD-monitor met SmartControl Lite

240V5QDSB/00

4.2

| (5) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan

LED-beelden in levendige kleuren

Geniet van levendige beelden op deze Philips-monitor met HDMI en SmartControl lite. Een geweldige keuze!

Bekijk alle voordelen

LED-beelden in levendige kleuren

  • V Line

  • 24 (60,5 cm (23,8") diag.)

IPS-ADS-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

IPS-ADS-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

IPS-ADS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De IPS-ADS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, extreem scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk zijn.

16:9 Full HD-scherm voor extreem scherpe beelden

16:9 Full HD-scherm voor extreem scherpe beelden

Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.

SmartContrast voor rijke details in het zwart

SmartContrast voor rijke details in het zwart

SmartContrast is een Philips-technologie die het weergegeven beeld analyseert. Kleuren worden automatisch bijgesteld en de intensiteit van de achtergrondverlichting wordt aangepast voor een dynamische verbetering van het contrast bij digitale afbeeldingen, video's of games met donkere kleurtinten. In de modus Economisch worden het contrast en de achtergrondverlichting optimaal ingesteld voor alledaagse kantoortoepassingen en een laag energieverbruik.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.2

van 5

5

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

3
1

13/06/2018

Nederland

Nederland

Voldoet helemaal aan mijn verwachting, kwaliteit en prijs

Zeer goed beeld, gebruikersvriendelijk en tegen een aantrekkelijke prijs

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite

19/09/2017

Deutschland

Deutschland

Toller Monitor zu gutem Preis

Wir haben zwei Stück und sind sehr zufrieden. Guter Monitor zu passablem Preis.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

17/11/2016

Danmark

Danmark

Geverifieerde koper

Meget tilfreds

Har købtet 2 af dem, nemt montering, plug'n'play, uden problem. Bang for the bucks.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. "IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

  2. HDMI-kabels variëren, afhankelijk van regio en modellen.

  3. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse