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Niet meer leverbaar
LED-beelden in levendige kleuren
Geniet van levendige beelden op deze Philips-monitor met HDMI en stereoluidsprekers. Een geweldige keuze!
V Line
24 (60,5 cm (23,8") diag.)
IPS-ADS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De IPS-ADS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, extreem scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk zijn.
Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.
SmartContrast is een Philips-technologie die het weergegeven beeld analyseert. Kleuren worden automatisch bijgesteld en de intensiteit van de achtergrondverlichting wordt aangepast voor een dynamische verbetering van het contrast bij digitale afbeeldingen, video's of games met donkere kleurtinten. In de modus Economisch worden het contrast en de achtergrondverlichting optimaal ingesteld voor alledaagse kantoortoepassingen en een laag energieverbruik.
4.2
van 5
6
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
MAKE
09/12/2018
Deutschland
240V5QDAB
Sehr guter Monitor, einfache Bedienung, gute Bildwiedergabe für den normalen Gebrauch.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 240V5QDAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 240V5QDAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Personal
06/02/2017
España
Buen producto.
Soy consumidor de productos Philips y el monitor no me ha defraudado, aunque debo decir que los altavoces se pueden mejorar, no estan a la altura del monitor, la relación calidad precio es muy aceptable. En resumen creo que es un producto de calidad.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 240V5QDAB Monitor LCD con SmartControl Lite
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 240V5QDAB Monitor LCD con SmartControl Lite
BertOlof1962
28/10/2016
Sverige
Detta är en mycket bra datorskärm som uppfyller alla mina egna behov.
Dels så finns alla tänkbara anslutningar då den har den klassiska VGA till dagens DVI samt HDMI. Detta gör att den kan köras med varje dator som finns. Orsaken till att jag valde just denna skärm var att min tidigare datorskärm gick sönder i somras, och när detta hände så köptes en begagnad skärm, men som inte riktigt uppfyllde alla dom specifika krav för att kunna användas till allt möjligt. Som komplement så sitter det även ett mycket bra ljudkort som är för internt bruk för mitt 7.1 surround ljudsystem som gör att jag även kan njuta av mycket bra ljud också, inte minst vid streaming av dessa play kanaler som finns tillgängligt. Även mina egna DVD filmer kan nu ses och höras på ett sätt som jag aldrig tidigare har kunnat ta del av via mina datorer. Så nu uppfyller denna nya Philips skärm allt som önskas från min sida.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 240V5QDAB LCD-skärm med SmartControl Lite
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 240V5QDAB LCD-skärm med SmartControl Lite
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
HDMI-kabels variëren, afhankelijk van regio en modellen.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse