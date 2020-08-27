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Niet meer leverbaar
223V5LHSB2/00
LED-beelden in levendige kleuren
Geniet van levendige LED-beelden op dit Philips-beeldscherm met HDMI en SmartControl Lite. Een geweldige keuze!
V Line
22 (54,6 cm (21,5") diag.)
SmartContrast is een Philips-technologie die het weergegeven beeld analyseert. Kleuren worden automatisch bijgesteld en de intensiteit van de achtergrondverlichting wordt aangepast voor een dynamische verbetering van het contrast bij digitale afbeeldingen, video's of games met donkere kleurtinten. In de modus Economisch worden het contrast en de achtergrondverlichting optimaal ingesteld voor alledaagse kantoortoepassingen en een laag energieverbruik.
Een HDMI Ready apparaat bevat alle benodigde hardware voor High-Definition Multimedia Interface-invoer (HDMI). Een HDMI-kabel zorgt voor hoogwaardige digitale video- en audiosignalen die allemaal door één kabel worden verzonden van een PC of een willekeurig aantal AV-bronnen (zoals set-top boxes, DVD-spelers, A/V-ontvangers en videocamera's).
3.4
van 5
22
Reviews & awards
Vogelwaarde
27/08/2020
Nederland
Geverifieerde koper
mooi helder beeldscherm
Dit is een mooi en helder beeldscherm voor een betaalbare prijs . Gemakkelijk aansluiten en alles werkte gelijk naar behoren . Ik ben er dik tevreden mee.
Voordelen
mooi beeld
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 223V5LHSB2 LCD-monitor met SmartControl Lite
Datum gebruik 2019-07-27
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 223V5LHSB2 LCD-monitor met SmartControl Lite
Datum gebruik 2019-07-27
Fsurfer
05/09/2018
United Kingdom
Using 2 connected to my Acer Laptop
Plug and play, using one connected through on-board HDMI and the second through a USB 3 to HDMI adaptor. Laptop running Win 8 recognises both - set at 1920 x 1080. No fussing around with settings Versatile, nice color with a viewing angle a tad more than spec 90º (H)/65º (V)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Kat86
11/08/2020
Deutschland
Top
Als Monitor für den Gebrauch zum Laptop-anschließen ist er top. Klein und kompakt aber starke Leistung.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 223V5LHSB2 LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Datum gebruik 2020-02-11
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 223V5LHSB2 LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Datum gebruik 2020-02-11