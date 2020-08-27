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Niet meer leverbaar

LCD-monitor met SmartControl Lite

223V5LHSB2/00

3.4

| (22) Reviews & awards

LED-beelden in levendige kleuren

Geniet van levendige LED-beelden op dit Philips-beeldscherm met HDMI en SmartControl Lite. Een geweldige keuze!

Bekijk alle voordelen

LED-beelden in levendige kleuren

  • V Line

  • 22 (54,6 cm (21,5") diag.)

SmartContrast voor rijke details in het zwart

SmartContrast voor rijke details in het zwart

SmartContrast is een Philips-technologie die het weergegeven beeld analyseert. Kleuren worden automatisch bijgesteld en de intensiteit van de achtergrondverlichting wordt aangepast voor een dynamische verbetering van het contrast bij digitale afbeeldingen, video's of games met donkere kleurtinten. In de modus Economisch worden het contrast en de achtergrondverlichting optimaal ingesteld voor alledaagse kantoortoepassingen en een laag energieverbruik.

HDMI Ready voor entertainment in Full HD

Een HDMI Ready apparaat bevat alle benodigde hardware voor High-Definition Multimedia Interface-invoer (HDMI). Een HDMI-kabel zorgt voor hoogwaardige digitale video- en audiosignalen die allemaal door één kabel worden verzonden van een PC of een willekeurig aantal AV-bronnen (zoals set-top boxes, DVD-spelers, A/V-ontvangers en videocamera's).

Compact ontwerp bespaart ruimte

Technische specificaties

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Recensies

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3.4

van 5

22

Reviews & awards

27/08/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

mooi helder beeldscherm

Dit is een mooi en helder beeldscherm voor een betaalbare prijs . Gemakkelijk aansluiten en alles werkte gelijk naar behoren . Ik ben er dik tevreden mee.

Voordelen

mooi beeld

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 223V5LHSB2 LCD-monitor met SmartControl Lite

Datum gebruik 2019-07-27

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 223V5LHSB2 LCD-monitor met SmartControl Lite

Datum gebruik 2019-07-27

05/09/2018

United Kingdom

United Kingdom

Using 2 connected to my Acer Laptop

Plug and play, using one connected through on-board HDMI and the second through a USB 3 to HDMI adaptor. Laptop running Win 8 recognises both - set at 1920 x 1080. No fussing around with settings Versatile, nice color with a viewing angle a tad more than spec 90º (H)/65º (V)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

11/08/2020

Deutschland

Deutschland

Top

Als Monitor für den Gebrauch zum Laptop-anschließen ist er top. Klein und kompakt aber starke Leistung.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 223V5LHSB2 LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Datum gebruik 2020-02-11

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 223V5LHSB2 LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Datum gebruik 2020-02-11

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