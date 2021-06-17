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Niet meer leverbaar
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Onze S Line-monitor biedt zakelijke efficiëntie. Dankzij de trillingsvrije modus en de LowBlue-modus is hij prettiger voor uw ogen en werkt u productiever.
S Line
22 (54,6 cm (21,5") diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Er zijn twee stereoluidsprekers van hoge kwaliteit geïntegreerd in het beeldscherm. Deze kunnen in het zicht naar voren of uit het zicht omlaag, omhoog, naar achteren, enz. gericht zijn, afhankelijk van het model en het ontwerp.
SmartImage is een exclusieve, geavanceerde technologie van Philips die de inhoud van uw scherm analyseert voor optimale beeldprestaties. In de gebruiksvriendelijke interface kunt u verschillende modi selecteren, zoals Kantoor, Foto, Film, Game, Economisch enz., zodat de weergave altijd optimaal is afgestemd op de toepassing die u gebruikt. Afhankelijk van uw keuze optimaliseert SmartImage op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging en de scherpte van afbeeldingen en video's voor optimale weergaveprestaties; de modus Economisch biedt opzienbarende energiebesparingen. En dat alles in realtime en met één druk op de knop!
Door de manier waarop de helderheid wordt aangestuurd op schermen met LED-achtergrondverlichting ervaren sommige gebruikers trillingen op het scherm die vermoeide ogen veroorzaken. Trillingsvrije technologie van Philips biedt een nieuwe oplossing voor het reguleren van de helderheid en het verminderen van trillingen voor meer kijkplezier.
4.8
van 5
6
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Hackebeil
17/06/2021
Deutschland
Geverifieerde koper
Philips Monitor LCD
Ich hatte mehrere Monitore in Betracht, ich habe mich für den Philips entschieden und habe es nicht bereut. Ein tolles Gerät, sehr gute Einstellung brillantes Bild, tolle Lautsprecher einfach sehr gut.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221S8LDAB LCD-Monitor
Datum gebruik 2020-12-17
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221S8LDAB LCD-Monitor
Datum gebruik 2020-12-17
tinamädel
01/01/2021
Deutschland
Top-Monitor, weniger Stromverbrauch, klasse Bild,
Ich war anfangs skeptisch, aber der Monitor hat mich voll und ganz überzeugt, fährt superschnell hoch, hat einfach ein klasse Bild. verbraucht sehr wenig Strom, hat sehr gute Lautsprecher...Daumen hoch TOP Monitor
Voordelen
wenig Energieverbrauch, kontrastreiches Bild
Nadelen
keine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221S8LDAB LCD-Monitor
Datum gebruik 2020-12-01
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221S8LDAB LCD-Monitor
Datum gebruik 2020-12-01
weißnicht
02/04/2020
Deutschland
Geverifieerde koper
Das Gerät erfüllt alle meine Erwartungen
Die Darstellung ist klar und kontrastreich mit guter Farbdarstellung. Die Mikrofone haben einen guten Klang.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221S8LDAB LCD-Monitor
Datum gebruik 2019-03-02
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221S8LDAB LCD-Monitor
Datum gebruik 2019-03-02
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
EPEAT-classificatie is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar https://www.epeat.net/ voor informatie over de registratiestatus in uw land.
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.