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Niet meer leverbaar

LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

220V3LSB/00

4.5

| (15) Reviews & awards | 93% beveelt dit product aan

LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren

Dit mooie, platte scherm is een en al gebruiksgenot. Essentiële kenmerken zoals SmartContrast, dat zorgt voor rijke heldere beelden, maken dit scherm de perfecte keuze!

Bekijk alle voordelen

LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren

  • V Line

  • 22" (55,9 cm)

Milieuvriendelijk, kwikvrij scherm

Philips-monitoren met LED-achtergrondverlichting bevatten geen kwik, een van de meest giftige stoffen in de natuur voor zowel mens als dier. Hierdoor is de monitor de hele levensduur lang milieuvriendelijk, van de productie tot en met de verwijdering.

LED-technologie voor natuurlijke kleuren

Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.

Mooi plat, glanzend ontwerp

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

15

Reviews & awards

93%

beveelt dit product aan

2
1

02/12/2013

België

België

dit product is volledig O.K.

Zeer goed product zonder problemen,werkt prima en ik zou het iedereen aanraden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V3LSB LED monitor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V3LSB LED monitor

21/07/2013

Nederland

Nederland

hij doet het perfect in alle opzichten

perfect scherm met een zeer helder beeld, ook de grootte is voor mij ideaal,

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 236V3LSB LED monitor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 236V3LSB LED monitor

23/06/2013

Nederland

Nederland

Zeer goed product

Ik ben zeer tevreden over dit product. De heldere beeld kwaliteit en het lage energie verbruik spreekt mij zeer aan. Het is voor mij een plezier om voor dit beeldscherm te zitten en te werken.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 236V3LSB LED monitor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 236V3LSB LED monitor

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