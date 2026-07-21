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LCD-monitor
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
220E1SB/00
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Op het scherm wordt "NO VIDEO INPUT" (Geen video-invoer) weergegeven.: Er is geen signaalinvoer.
Wat wordt er bedoeld met de "responstijd van het LCD-scherm"?
Beeldbewerkingsproblemen: De weergavepositie is fout.
Geen beeld: Geen beeld (aan-uitlampje brandt geel of donkergeel)
Auto-functie: Auto-knop werkt niet goed.