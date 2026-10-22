TrueVision zorgt voor hoogwaardige beelden

TrueVision is een technologie van Philips die gebruikmaakt van geavanceerde algoritmen voor het testen en uitlijnen van het beeld voor optimale weergaveprestaties. Philips zorgt ervoor dat TrueVision-monitoren in de fabriek precies worden afgesteld met behulp van dit proces, zodat u kunt profiteren van een consistente kleur- en beeldkwaliteit.