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Niet meer leverbaar

LCD-monitor met aanraakbediening

192E2SB/00

4.3

| (15) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan

Elegant HD-scherm voor een scherpe prijs

Dankzij de elegante vormgeving, SmartContrast en SmartImage Lite is het 192E2 HD-scherm voor allerlei doeleinden geschikt

Bekijk alle voordelen

Elegant HD-scherm voor een scherpe prijs

  • 18,5 inch (47 cm) E-line breedbeeld

  • HD

SmartImage Lite voor betere weergave op LCD-schermen

SmartImage Lite is een exclusieve combinatie van toonaangevende, door Philips ontworpen technologieën die de inhoud van uw scherm analyseert. Afhankelijk van het door u gekozen scenario verbetert SmartImage Lite op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging, de scherpte en de tekst van teksttoepassingen, afbeeldingen en video's voor optimale weergaveprestaties. En dat alles in real time en met één druk op de knop.

Moderne aanraakbediening

De aanraakbediening is intelligent en met de aanraakpictogrammen, die de uitstekende knoppen vervangen, kan de gebruiker de monitor helemaal naar wens afstellen. De aanraakbediening is uiterst gevoelig en geeft de monitor een moderne uitstraling.

Energy Star, voor een efficiënt en laag energieverbruik

Energy Star is een energiebezuinigingsprogramma dat wordt gesponsord door het Amerikaanse Environmental Protection Agency en dat ook in vele andere landen wordt gebruikt. De Energy Star-certificering is een garantie dat u een product aanschaft dat voldoet aan de meest recente normen voor een efficiënt energieverbruik en dat bij elk gebruik energiezuinig werkt. Nieuwe Philips-monitoren zijn gecertificeerd voor de specificaties van Energy Star 5.0 en voldoen (ruimschoots) aan deze norm. Energy Star 5.0 vereist bijvoorbeeld minder dan 1 watt stroomverbruik in de slaapstand, terwijl Philips-monitoren minder dan 0,5 watt verbruiken. Ga voor meer informatie naar www.energystar.gov.

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

15

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

2
1

16/10/2011

Nederland

Nederland

Voor het geld een zeer goede koop.

Mooi beeldscherm, zeer hoge kwaliteit, bediening van de tiptoetsen laat te wensen over; reageren soms niet of nauwelijks.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 222E2SB LCD monitor with SmartTouch

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 222E2SB LCD monitor with SmartTouch

12/10/2011

Nederland

Nederland

Vanwege design, kwaliteit en prijs was keuze snel gemaakt.

Op zoek naar een dergelijk formaat monitor in een, voor mij, acceptabele prijsklasse, kwam ik al snel bij de 243E terecht. Indruk in showroom, design en beeldkwaliteit, direct goed. Vanaf 25 juli 2011 in gebruik en tot op heden geen klachten. Het beeld is rustig aan de ogen, bediening simpel en voor mij, vanwege de grootte, vooral erg prettig bij gebruik van Video- en Audio editing software. Wat levensduur betreft, dat is, zoals altijd... afwachten!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 243E2SB LCD monitor with SmartTouch

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 243E2SB LCD monitor with SmartTouch

11/10/2011

Nederland

Nederland

Dit scherm bied uitstekend kwaliteit

Ik heb dit scherm nu al een jaar. Heb pas mijn mediaspeler erop aangesloten waarbij ik hd films kan afspelen. Het ziet er hartstikke goed uit. Beeld is scherp en alles ziet er goed uit. Alleen jammer dat er geen hoofdtelefoon aansluiting op zit.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 192E2SB LCD monitor with Touch Control

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 192E2SB LCD monitor with Touch Control

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