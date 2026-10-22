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18954C2
Perfecte elektrische prestaties
De Philips LED-CANbus FOG is de ideale aanvulling voor LED mist- of H11-koplampen. De lamp is eenvoudig te installeren en biedt een perfecte elektrische aansluiting met uw auto, waardoor er geen problemen zijn met waarschuwingen op uw dashboard.
Voor LED-HL [~H11] en LED-FOG
Verpakking van 2
Geavanceerd autosysteem
Bij sommige automodellen kunnen LED-upgrades problemen opleveren. Unieke Philips CANbus-adapters voorkomen problemen met de elektronica waardoor de lampen probleemloos werken. Ze lossen problemen op met betrekking tot foutmeldingen op uw dashboard.
Dankzij het geavanceerde design kan de CANbus-adapter eenvoudig worden geïnstalleerd, voor goede prestaties vanaf dag één.
De CANbus-adapter is ontworpen voor auto's. Daarom is rekening gehouden met de uitdagende omstandigheden van dagelijks gebruik in de motorruimte.
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Recensies
Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat uw gebruik van de LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving.