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  • Perfecte elektrische prestaties
  • Perfecte elektrische prestaties
  • Perfecte elektrische prestaties
  • Perfecte elektrische prestaties

CANbus adaptor LEDCANbus-LED-adapter

18952C2

Perfecte elektrische prestaties
De Philips LED-CANbus H7 is de ideale aanvulling voor LED H7-koplampen. De lamp is eenvoudig te installeren en biedt een perfecte elektrische aansluiting met uw auto, waardoor er geen problemen zijn met waarschuwingen op uw dashboard.
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Goed functioneren

Perfecte elektrische prestaties

  • Voor LED-HL [~H7]

  • Verpakking van 2

  • Geavanceerd autosysteem

Goede prestaties voor LED-HL [~H7]

Bij sommige automodellen kunnen LED-upgrades problemen opleveren. Unieke Philips CANbus-adapters voorkomen problemen met de elektronica waardoor de lampen probleemloos werken. Ze lossen problemen op met betrekking tot foutmeldingen op uw dashboard of flikkerende LED-lampen.

Eenvoudige montage

Dankzij het geavanceerde design kan de CANbus-adapter eenvoudig worden geïnstalleerd, voor goede prestaties vanaf dag één.

Optimale prestaties in alle omstandigheden

De CANbus-adapter is ontworpen voor auto's. Daarom is rekening gehouden met de uitdagende omstandigheden van dagelijks gebruik in de motorruimte.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat uw gebruik van de LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving.