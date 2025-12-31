Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
18952C2
Voor LED-HL [~H7]
Verpakking van 2
Geavanceerd autosysteem
Bij sommige automodellen kunnen LED-upgrades problemen opleveren. Unieke Philips CANbus-adapters voorkomen problemen met de elektronica waardoor de lampen probleemloos werken. Ze lossen problemen op met betrekking tot foutmeldingen op uw dashboard of flikkerende LED-lampen.
Dankzij het geavanceerde design kan de CANbus-adapter eenvoudig worden geïnstalleerd, voor goede prestaties vanaf dag één.
De CANbus-adapter is ontworpen voor auto's. Daarom is rekening gehouden met de uitdagende omstandigheden van dagelijks gebruik in de motorruimte.
Recensies
Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat uw gebruik van de LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving.