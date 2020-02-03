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Niet meer leverbaar
12972WHVSM
Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
Philips WhiteVision-lampen geven de koplampen van uw auto een intense Xenon-look voor een optimale rijervaring in het donker. WhiteVision-lampen zijn helderder en bieden 60% witter licht voor de perfecte combinatie van stijl en veiligheid.
Type lamp: H7
Verpakking van: 2+2
12 V, 55W
Inclusief w5w-breedteverlichting
Philips WhiteVision-koplampen presteren beter dan elke andere blauwe autolamp op de markt en zijn de perfecte keuze voor bestuurders die in stijl willen rijden zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Met een hoge kleurtemperatuur en een stijlvolle witte fitting is WhiteVision de ultieme upgrade voor uw koplampen. De door Philips gepatenteerde derde generatie coating-technologie is een revolutionair meesterwerk. WhiteVision is de eerste koplamp met echt wit licht.
WhiteVision is ECE-gecertificeerd en de eerste wettelijk goedgekeurde intens witte lamp. De lamp biedt u de ultieme zichtbaarheid zonder dat dit gevaarlijke situaties veroorzaakt als gevolg van schittering voor de auto vóór u.
Philips WhiteVision-koplampen (verkrijgbaar in H1, H3, H4, H7, T4W en W5W) zijn duurzaam. Ze bieden u een lange en betrouwbare levensduur tot 450 uur*. Dat is aanzienlijk langer dan concurrerende producten. Hierdoor hoeft u uw koplampen minder vaak te vervangen en krijgt u meer waar voor uw geld. (*H4 en H7 zijn getest op een standaardvoltage van 13,2 V)
2.8
van 5
20
Reviews & awards
03/02/2020
België
Good but
Really nice one. In the normal day or in the night You don't see difference. It looks better when road is wet and when You drive all night. This type and color of light helps Your eyes with 1000+ km routes.
Voordelen
Better and brighter
Nadelen
You can feel it only in specific conditions
Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12972WHVSM koplamp auto
Datum gebruik 2019-10-03
Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12972WHVSM koplamp auto
Datum gebruik 2019-10-03
Steve1
19/09/2017
Deutschland
Sehr helles weißes Licht
Die Lampen haben ein sehr helles weißes Licht. Top im Gegensatz zu meinen Original Lampen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12972WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12972WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe
Päivänsäde
03/12/2016
Suomi
Paljon autoileva
paras polttimo vaihtoehto paljon pimeässä autoilevalle, valoa riittää, pitkä käyttöikä.
Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12972WHVSM auton ajovalopolttimo
Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12972WHVSM auton ajovalopolttimo